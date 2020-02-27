【BIOHAZARD RE:3】試玩Gameplay公布　Jill狂野爆粗、有緊急迴避

《BIOHAZARD RE:3》(Resident Evil 3/生化危機 3 重製版)於早前舉行大阪媒體試玩會，各地的媒體如IGN、Gamespot、電擊等粉粉發布試玩片段，終於有實機的 BIOHAZARD RE3 Gameplay 片睇！

各媒體同時發布RE3 試玩片段，我們依日本電擊發布的試玩片為例，可以看到阿 Jill 開頭沒多久已經爆粗，講「幹」的英文不止一次，一改舊世代機靈聰敏的形象，變得粗野又真實。影片中亦可看到遊戲的畫面比RE2更進一步，尤其是像牆身濕透、槍擊出煙等的表現。在約6分20時，更揭露了今集令Fans疑惑的謎底，便是今集會重現3代的緊急迴避系統，角色有Step的按鍵。當受到攻擊時按Step，主角便會緊急迴避，並可立即反擊。試玩片中更多次對上了今集的極惡麻煩BOSS追跡者，更與拿著火槍的它大戰，筆者都看到很想玩。

值得留意的是今次試玩片，在射擊的時候都沒有了準星瞄準，依筆者觀察其實各影片都是由同一條的 B-Roll 剪輯而成，所以全部媒體片都是沒有了準星。未知道是想讓影片表達得更好，還是實機遊戲真的沒有了準星。如果是強制關了準星的話，那今集的難度將會比RE2難極多，不過筆者估計應該只是為了真實感表達而關掉了，相信不會強制關準星那樣地獄。

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