Pokemon 擬人化！原來爛泥獸都可以變靚女？同人版女主角不二之選

遊戲動漫
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《精靈寶可夢》（Pokemon）不論是動畫，還是遊戲，都深得大人細路的喜愛。最新的《精靈寶可夢 新無印》動畫也好評如潮，粉絲們除了可以看到新地區的 Pokemon，更再次見回很多舊版的 Pokemon。網絡上就有一名韓國同人畫師，多年來都積極畫 Pokemon 的作品，不過怎麼看上去怪怪的呢？

Pokemon 擬人化

這名韓國畫師「tamtamdi」專門創作 Pokemon 為基礎的作品，不過他並非簡單還原 Pokemon，或加上自己的故事情節，而是把 Pokemon 擬人化。「tamtamdi」的作品早在數年前就網絡上開始流傳，當中較多人討論的，就是一張臭臭泥（爛泥獸）的擬人化。

「tamtamdi」把約 900 隻 Pokemon 之中，數一數二樣子不討好的臭臭泥，擬人化成一名性感尤物。沒想到，一堆化學臭泥下，居然藏著一個性感的美女。在第一代《精靈寶可夢 無印》動畫中，小智曾收復過一隻臭臭泥。雖然出場戰鬥的機會不多，但戰力可觀，而且和小智的關係極好，每次出埸都會抱住小智。如果擬人化會推出同人動漫的話，臭臭泥應該有力成為女主角

↓↓↓放大下圖看「tamtamdi」的新 Pokemon 擬人化作品↓↓↓

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