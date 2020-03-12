《Division 2 全境封鎖2》活動「暗影波濤」　玩家不滿太難擬罷玩

《全境封鎖 2：紐約軍閥》（Tom Clancy's The Division 2: Warlords of New York）開放季度活動「暗影波濤」，獵捕新的五名叛變特工首領所組織的「行星小隊」，擊敗全部五位可解鎖一個獨特的電磁脈衝黏彈技能分支。

「獵捕戰役」是全新季度玩法，在長達 12 週的活動期間，完成《全境封鎖 2：紐約軍閥》主線劇情並且達到 40 級的玩家皆可參與，五個叛變特工目標都會帶來為期一週的特別活動提供玩家雙倍經驗值。活動中提昇等級可以解鎖多達 100 個獎勵，包括全新的套裝、外觀、武器。

開發團隊 Massive 表示自《全境封鎖 2：紐約軍閥》上線以來已經修復「Echo 02」和「Echo 07」問題，以及安全藏身處社區領袖的互動問題。另外在困難度平衡也重新設計，困難度除了考驗技巧，也衡量特工的配裝水準，如果花更多時間配點的玩家可以更從容的應付高難度。

《The Division 2》meme（gamebase提供）

但玩家似乎不大認同開發團隊說法，隨著玩家改變遊戲中全域及副本難度到挑戰以上，敵人的裝甲、血量以及傷害就會出現不合理的強化提昇（挑戰模式就有紅色敵人存在生命值與綠色嗑藥值、紫色敵人再追加白色裝甲值，菁英級的裝甲更是厚實），而英雄難度更是限制玩家無法重生的現狀。玩家擊敗敵人的時間大幅增加。被玩家戲稱「特工子彈宛如海綿一樣不痛不癢」，這些糟糕的體驗也出現在玩家對遊戲的評分，得《全境封鎖 2：紐約軍閥》玩家分數低於《全境封鎖 2》。

在 Reddit 《全境封鎖 2》討論區更有發起拒玩的討論串，表示玩家一邊抱怨一邊遊玩，得要讓開發團隊追蹤到人數下滑，他們才會承認遊戲是有問題的。不滿遊戲難度的網路迷因創作也呈現了玩家對於現有遊戲生態的不滿情緒，還有玩家上傳了在國會大廈據點戰「傳奇難度」的戰鬥場景，一群特工連一個黑色獠牙的補給箱都打不爆的畫面呈現了目前高難度的艱困程度。

（《The Division 2》遊戲圖片）

《全境封鎖 2》作為一款刷裝射擊遊戲，雖然透過《紐約軍閥》有一個很棒的校準數據庫系統以及新的裝備顯示方式。但顯然目前玩家對於高難度的遊戲體驗，感受不合理的程度，導致無法得知自己何時才是「萬全準備」的狀態可以迎接任何挑戰。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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