《Division 2 全境封鎖2》活動「暗影波濤」　玩家不滿太難擬罷玩

《全境封鎖 2:紐約軍閥》(Tom Clancy's The Division 2: Warlords of New York)開放季度活動「暗影波濤」,獵捕新的五名叛變特工首領所組織的「行星小隊」,擊敗全部五位可解鎖一個獨特的電磁脈衝黏彈技能分支。