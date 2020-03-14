新冠肺炎令 NBA 停賽　竟導致《NBA 2K20》中 Bug 遊戲崩潰？

NBA Jazz 隊兩名球星 Rudy Gobert 和 Donovan Mitchell 先後被檢驗出確診武漢肺炎，當日的 Jazz 隊比賽更直接取消，及後 NBA 確定暫停 2019 - 20 球季的比賽。沒想到，現實比賽被暫停，居然也導致《NBA 2K20》遊戲中 Bug。

MyLeague 沒比賽可打？

《NBA 2K20》中的 MyLeague 是玩家熱愛的模式，可以在遊戲中體驗到 NBA 的真實賽程（NBA Today）。由於武漢肺炎疫情的影響，NBA 餘下的賽程頓時消失，而實時更新遊戲數據的《NBA 2K20》，也把空白的賽程更新到 MyLeague 上，導致玩家在這個模式下沒有比賽可以打，按下模擬比賽就會出現錯誤，這應該是遊戲開發時也未能預想的問題。

NBA Today 可讓玩家在遊戲中體驗到 NBA 的真實賽程（遊戲截圖）

《NBA 2K20》現時 Gobert 的狀態是傷停 16-18 個月（Reddit 圖片）

太強大的數據更新系統

《NBA 2K》和《FIFA》等運動遊戲能受到玩家強烈歡迎，除了遊戲性之外，把真實運動聯盟的還原度也是關鍵。遊戲會經常更新職業聯盟的真實數據，如更新球員的能力值﹑健康狀態和傷停情況。確診武漢肺炎的 Rudy Gobert 在《NBA 2K20》中，出現傷停時間為 16-18 個月，玩家均驚嘆遊戲模擬的真實性居然如此誇張。

全球體壇緊張

除了 NBA 球星外，足球界都傳出不幸消息，意甲球隊祖雲達斯有球員確診，英超也有球員先後出現病徵，令英超決定停賽至 4 月 3 日。未知多個職業聯賽的停賽和球員確診會否影響到《FIFA 20》的數據，在沒有球賽睇的時間，運動遊戲或成為球迷寄情的地方，當然最希望的還是不要再出現不幸的消息。