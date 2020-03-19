【十三機兵防衛圈】50小時無劇透爆機評價：神級劇情像看浦澤直樹

《十三機兵防衛圈》的中文版終於推出，今次Vanillaware由做慣的動作遊戲，一改變成ADV+戰略遊戲，那究竟好不好玩？以下就提供評價參考：

作為Vanillaware香草社Fans的筆者其實早已買了日本限定版並玩爆全部100%，所以截圖方面就使用日版的截圖

ADV劇情出色 追看度極高

當初筆者看到《十三機兵防衛圈》是ADV的類型，一開始筆者是稍為失落的，因為實在很喜歡Vanillaware像《朧村正》的2D動作遊戲，有藝術風格之餘又有動作性，世所罕見。不過作為Vanillaware的Fans也照樣買來試試看，但不玩尤自可，一玩便愛中。最主要原因便是此作的劇情實在相當吸引。起初大家以鞍部十郎來遊玩，慢慢發現到很多不合常理的事情，然後在關鍵的位置，或者是驚人的展開時便止步。跳轉至另一位角色以不同角度描述同一，或另外的事件。隨著遊戲解鎖，慢慢會知道共13位主角的事情，與及繼續早前角色的進展。

遊戲採用思考選項的玩法，雖然會有分歧，但最終是全部路線都會玩齊，不必擔心

這種轉角色而舖陳的方式，如果劇本不有趣絕對會令人感到厭煩及悶的。但是《十三機兵防衛圈》卻有著極出色的劇本支撐，而且雖然場景重覆，但事件是沒有一次完全重覆，每次都會有新的「關鍵字」元素。遊玩下去更是一次又一次的令玩家 Mind Blowing，有新展開然後又可能留下更多的謎團。此情況有點像看浦澤直樹的漫畫，如《20世紀少年》或《Billy Bat》等，但用遊戲來展現就能有著更深入的互動與表達。一邊玩一邊推理故事，過程實在是非常有趣。因為遊戲中的關鍵字術語實在很多，筆者甚至一邊玩一邊在做筆記，例如某個代號是代表哪個年份等，巴不得能自己推理到各種真相。

因為有很多事件穿插過往的年代，感覺更像20世紀少年

13位角色群像劇

《十三機兵防衛圈》官方也定此作為「群像劇」，13位角色都是主角。如此數量實在很多，但因為每位角色都有著多個章節及大量戲份，在描繪充足的情況下，絕大部份角色最終都會讓玩家有足夠時間理解(除了一位解謎專用)。13位主角其實都各有一個命題及獨特性，其發掘到的東西或展開都各有各精彩，而且她們性格都相當鮮明，角色之間還存在深遠而複雜的關係，令人更想快點知道更多。

起初可能太多角色認不到，但玩到中段已經能全部掌握，而且知道各自特色

戰鬥考戰略及臨機應變 越玩越精彩

在序章完結之後，遊戲的戰鬥部份便與ADV故事半獨立的分開，你可以自由選擇何時玩ADV以及何時玩戰鬥，但兩者其實都需要推進度來互相解鎖。雖然說是與故事獨立，但你很快便會發現戰鬥前的對白或事件耐人尋味，原來玩下去卻也是劇情之一，有將部份的故事與戰鬥連貫了起來，手法實在很巧妙。

戰鬥是即時指令式，選指令時會暫停。要留意敵人種類、招式的Wait Time、技能等決定行動

此作的戰鬥筆者一開始也是不太看好的，因為依畫面看來像是普通的即時指令戰略，而且看似非常簡單。於是筆者便將難度調校至「STRONG」來玩，慢慢玩下去便越玩越有難度，更是越玩越有味道。13位角色分別駕駛4種類世代的機兵，基本上分為近戰型、萬能型、砲擊型及飛行型。但隨著每位角色的個人技能及武裝配搭，13部機兵能有各自的定位及專長發揮。而且後期的敵軍海量之餘更是多種類及常增援，往往要臨場思考戰略及應對方法，高難度的關卡要花盡渾身解數才能達成S級評價，感覺非常充實。

後期的戰鬥非常激烈，需要用盡招數及看準落防謢罩時機

玩完仍意猶未盡

玩畢遊戲時故事上絕大部份的謎題都會揭曉，但是相信玩家仍然會有點迷惑，因為13個角色事件交錯實在有點複雜。幸而遊戲還提供了非常完整的「究明編」，提供齊全的檔案資料以及事件資料，更會有明確的時間線及出場角色標示。筆者看此兩大頁的資料都花了好幾個小時，從而亦能疏理好全盤劇情。因為知道真相後的觀感完全不同，在玩完遊戲後反而更令人想重新玩一次，相當精妙。不過與同是SF題材的神作如《Steins Gate》比較，《十三機兵防衛圈》的劇本則屬於非常的理性，沒有一些很胃痛、很熱血或很感動的展開，大部份流程都是在理性的思考與推理，重申一次就像在看浦澤直樹的作品。筆者玩畢遊戲再加上看齊全部資料約花了50小時，在爆機後還有追加多一章節的戰鬥，WAVE數多達4位數之多極之誇張，供喜愛戰鬥的玩家挑戰。

遊戲內提供完整事件時間線，爆機後不怕理解不能（安全起見圖片打了格仔）

總結：不可多得的優秀作品

此篇因為是無劇透的評測，故此評價一款劇情主軸的遊戲確實未能寫得太深入。但筆者可以斷言此作的劇情沒有令人失望，13位角色精妙的穿插、多番驚人的展開、邊玩邊推理的出色劇本，以及有戰略性的戰鬥，整體令人玩得很滿足。此作的場景很少，屬比較少眾的ADV類型，也沒有令人讚嘆的華麗畫面，但仍可得到如此好評，在日本更多次賣斷，Vanillaware確實證明了一款好遊戲的「根」。音樂方面今作仍舊是崎元仁作曲，曲風與之前的幻想系如《Odin Sphere》極不同，很多校園味曲及SF味曲，整體都很好聽，尤其是戰鬥曲很多都具質感與節奏感，有時玩到筆者停下來欣賞。