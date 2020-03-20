【集合啦！動物森友會】攻略　休閒遊戲都要首刷？初心者建議島型

Switch《集合啦！動物森友會》（Animal Crossing: New Horizons）終於推出，今次回歸主機平台，而且同步有中文版，相信吸引到不少新朋友加入。

注意遊戲開局的島選擇是決定性的，開GAME前必讀以下解說！！

開局4選1，原來４種島都是隨機抽出，有機會全都是壞選擇，究竟怎才算好島?本文將詳解！

單機GAME都要首刷！4選1島型揀到啱為止

《動物森友會》（簡稱《動森》）在遊戲開始後不久便會進入島型選擇的畫面，玩家可以從4個島型中選擇一個來移居。此4個選擇都是隨機抽選出來，一旦發現4個島型都有點奇怪、不合心水或者想追求一些罕見的地標如心心湖，叉型瀑布的話，你可以在看到島型選擇時回Switch主畫面熄GAME再開進行「首刷」，重開遊戲抽選一次。因為遊戲到選島的過程其實只需3分鐘，而且一次有4個選擇，故此不像手機首刷那樣辛苦。因為很多地形修改是很後期才開放，加上有部份東西不能改動，選擇一個好的島型可一勞永逸。但要選擇一個合水心的版圖，便要先了解一下地型資料：

服務處：4選1時綠色的樹葉圖標，初期頻密前往的地點，位置越處版圖中央會越方便。機場：連線去其他島嶼的地點，必然會在最下方的岩石位置，目前似乎不能修改。高地/中地/低地：高中低三個階段的地型，收集素材稍有不同，需要製作到梯子(大約5日)才能上中及高地。河流：需要製作到撐竿跳竿子(大約2日)才可過河，後期可以製作出橋樑。瀑布：有高低位的水流必然會是瀑布，可作為觀景考慮，後期有工具可修改。岬：每種島型必然會有一處突起的岬，也是觀景考慮，目前似乎不能修改。棧橋：每種島型必然會有一個棧橋，間中會有稀有魚，同時也是很好的觀景考慮，目前似乎不能修改。岩石：便是堅硬的岩石，目前似乎不能修改。湖：湖是會出現與海岸不同的魚類（需要用魚飼料引魚），更會隨機有心心湖的地型，後期有工具可修改。沙灘：圍住版圖三邊的沙灘，在遊戲中時常需要走大半圈。河口：每種島型必然是兩個河口，但有分西南、南南或東南。

下面示範島型的實際畫面：

+ 6 + 5 + 4

新玩家建議的島型選擇：

選版圖之前首先注意不能改動的元素包括：河口、機場、岬及岩石。遊戲初頭我們只能維持在低地活動，故此新手最理想的選擇便是一些服務處在版圖的中心，有大塊低地的島型。因為遊戲內的建築物都是正方形或長方形打橫擺放的關係，低地範圍最好也是呈方型較佳（如下圖中，左上角的島嶼）。

今集是可以上到最高地的，但製作梯子約需要玩5日以上時間。建議新手選擇一些高地一塊過的島型，並非分散的高地；如是者之後便不需時常要用梯子跨來跨去。雖然說之後有工具可以重整地形包括水道及開瀑布，但所說的是可能要玩一周或數周(真實時間)之後的事。

有梯子可走上最高地，約需玩5日左右(其實有邪道改日期，此乃後話另行再教)

從早前的Trailer得知，遊戲有工具可以開出水道及製作高地

另外新手選地建立帳篷時，也建議不要離服務處太遠，因為之後會有極多的走動往來，而且位置一旦定下，應該亦是要很後期才能更改。此點也包括了其他住民，傅達貓頭鷹住所(博物館位置)等。記住最好服務處、玩家居所、傅達三個地點不要太遠便可（也不用超近，適中便成）如果打算經常連機玩，把居所設在較近機場的位置亦可。