【仁王2】NIOH2 雜賀孫一BOSS攻略 弱點及招式解拆

《仁王2/Nioh 2》上集的雜賀孫一再臨，今次只是關卡的中Boss，雖然常使用遠距離的槍擊，但因為霸體的狀況不多，一般攻擊已能常常打停他，加上沒有常闇化狀態，整體來說不難打。

基本要點：

雜賀孫一的槍擊快狠準，防禦的話會消耗很多精力，但摸清他的動作及射擊的節奏，便可用墊步來輕輕避開。因為經常能打停他，不介意血換血的話也可以不斷進攻，但要留意他有機會使出亂舞型的反擊、單發槍反擊以及空中擒拿，適時都要迴避一下。

關鍵招式解說

三連擊

普通的三連攻擊，多數揮空時仍都會繼續使出，中距離避開後，等他最後一下踢擊完便可反擊。

三連射

很有節奏的遠距離射擊，掌握節奏後便可用三下墊步輕輕避開並反擊。

翻滾速射

極快的遠距離速射，起手時必然會翻滾一下，然後在蹲下時射擊。看到他突然翻滾便要準備墊步迴避，距離近的話可以立即反擊。

躍身斬亂舞

攻擊力極高的前跳飛身斬，有特別的白光所以很明顯。斬擊後有機會收手或接上夾雜槍擊的亂舞技，被他使出亂舞的話會有點麻煩。一看到飛身斬，避開後立即打停他是不錯的選擇。萬一吃了亂舞，盡可能在中途擋格住。

空中模式

用雙翼飛到空中的模式，在空中時會使出投炸彈、擒拿或槍擊三種攻擊。前兩者可翻滾便可簡單避開，而槍擊方面，要留意他的起手是必然會遲一點，延遲一下才墊步就可以避開。空中模式在兩輪攻擊後便會原地落地，也是反擊的好時機。

追蹤火球

召喚守護靈發出12個火球的招式，火球的追蹤性不算很強但是數量很多，需要用一點時間橫跑或翻滾來迴避，在途中亦要留意雜賀孫一的進一步行動。

大技 - 火輪

召出守護靈及進行四方向的火輪發射攻擊，只有四個方向，翻滾到側面便可輕鬆避開，也可以擋下來。迅守護靈較難特技反擊到。

大技 - 火炎斬

比較少用的一招，召出守護靈後太刀點火斬出一刀，火炎劍氣能伸延到遠距離。同樣的可以橫翻滾來迴避。迅守護靈的話看到他不是出火輪而是此招時，可以直接衝前特技反擊。