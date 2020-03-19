【仁王2】NIOH2 牛鬼BOSS攻略 弱點及招式解拆

《仁王2/Nioh 2》牛鬼應該是遊戲內數一數二體型巨大的Boss，雖然它的招式普遍大開大合看似很慢，但每一下的傷害大易崩解，一旦連中三下大概會落命。

牛鬼弱點：無

抗性：水屬性、妖屬性、毒、麻痺

基本要點：

牛鬼的前方向攻擊極之霸道，雙爪範圍大而且傷害極高，噴毒霧等的攻擊亦是麻煩，在前方中距離戰會極之不利。安全的打法有兩種，一種是走到其身後位置，零距離貼住屁股打，此時後腳踩踏都不會命中，唯一要防範的只有兩式重壓攻擊，適時收手擋格下來便可。第二種便是像影片的打法，走到其後腳引誘它使出後腳踩踏，迴避後進行反擊，然後在它調整身體時打另一邊腳，精力耗盡前都可重覆。正面的攻擊方面有適當的理解亦可令戰鬥更加流暢，尤其是在前側頭部等它一出招才繞到後面，很多招式也能直接避開順便繞背。牛鬼的兩隻後腳結晶是弱點之餘，雙角位置亦是弱點，不過需要打點高的武器而且在頭側風險較大。

關鍵招式解說

前爪掃

左或右爪的前方向橫掃攻擊，招式速度快而且傷害極高。盡可能看準命中的一刻用墊步或翻滾的無敵時間迴避，沒有信心時擋下來也可以，一旦崩解可以用迅的特技來解除崩解。右爪使出的話有機會再左爪掃一下，連中兩下會立即重傷或被秒，必需要小心。

身體重壓

身體向前傾然後壓下來的攻擊，範圍佔了整個身體。因為判定時間慢的關係，依賴無敵時間太早迴避反而會中招，而且依所處位置，翻滾去後面時也有機會誤中牛鬼腳。因為此招沒有後繼攻擊，最安定便是擋下來。

空中重壓

整個跳起並用身體重壓，除了中距離時會用，牛鬼為了調整身體方向也會使用，盡量向後退翻滾迴避。尤其是頭部的判定很廣，來不及後翻滾或者貼牆的話也可以索性擋下來。

雙爪挾

雙爪出現白光，之後向前方廣範圍挾擊，無法防禦的擒拿技。如果距離近，可以看到它起手時直接跑進及翻滾到它頭後面，如果距離不夠近亦可以後翻滾來避開。

後腳踩踏

一旦攻擊後腳，或者在附近範圍便會高機率使出的攻擊。起手很快而且傷害高，不過只會使用一下，所以可以引誘它踩踏後才反擊。而且踩踏後高機率會使用空中重壓調整至另一邊的位置，習慣了的話便可反覆的打腳及引誘。

毒霧噴

向前噴出大範圍的毒霧，毒性極高，毒抗性不夠高的話維持半秒都已中毒。距離近的話也可以直接跑到它頭後避開，但要注意此招後它有一半機率接大技的急速前衝，要看清楚才攻擊。如果距離遠的話應立即後退並橫移動。

水柱噴

直線射水柱的攻擊，威力極高瞄準修正也很準，而且攻擊時機比較難掌握，迎面時較難墊步翻滾迴避。安定的便是將之擋下來，雖然有水屬性但擋下來也不會受傷。如果距離夠近，同樣可以直接跑進頭後面避開。

釘擊三連

一般形態下牛鬼會使用右爪像釘一樣錘下去的攻擊，在常闍化時就會強化，有機會變成釘擊>前爪掃>水柱噴或者釘擊>前爪掃>推撞的三連擊。迴避困難擋格亦難全部擋到，連續命中會被秒殺，非常高風險的殺著。安定的解法便是常闇化時不要在中距離面向它，遠一點能迴避前兩擊，之後只需擋下水柱便可。同樣地距離夠近的話可以直接繞到頭後面。

大技 - 急速前衝

一般形態時地面的急速前衝，速度很快，而且很常會在毒霧噴後使出。使用迅守護靈的話，特技反擊雖然很容易，但會有衝進去毒霧得不償失的局面。固此看到毒霧噴時應盡量向橫走，以及盡可能遠離毒霧做好特技反擊準備。假如位置不對，直接擋格下來亦可。此招如果打中場地的木欄其實可以令牛鬼倒地，不過要預好位置比較難。

大技 - 空中急速前衝

首次常闇化後會使用的大技，像急速前衝一樣是前衝攻擊，但攻擊時會延遲很多才衝。基本上稍為走遠一點，等它有開始衝時用迅的特技反擊便可。