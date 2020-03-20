【仁王2】NIOH2 貓女火車BOSS攻略 弱點及招式解拆

《仁王2/Nioh 2》貓女火車相信是遊戲中最為引人注目的Boss，視點一不小心看得入迷了.... 便可能付上沉重代價。事實上她自帶的燃燒傷害亦都非常麻煩，以下就提供安定的攻略：

火車弱點：水屬性

抗性：火屬性、妖屬性、麻痺

關鍵招式解說

鞭擊/錘擊

貓女火車的多種類鞭擊，有時有兩下有時會三下，或者錘擊兩下後出橫鞭擊。近距離迎面與她周旋的話需要高度迴避能力，安定的打法建議保持更遠距離，所有鞭擊也不會命中。

風火輪

中距離時常用的衝刺攻擊，會在路線上留下火炎軌，踏上去會很快中燃燒非常麻煩，而且衝刺時會左右搖擺所以比一般的衝刺更難迴避。中距離的話基本上看準命中前一刻，向右方翻滾成功率會比左翻滾高，固此打此Boss時應盡量逆時針方向移動。當迴避風火輪後，一般狀態是可以馬上跑上去打一下強攻擊，但要留意在首次常闇化之後，風火輪有一定機率會連續衝兩次。想安全點便是在迴避第二次後才反擊。

圍爐取暖

會突然從側面走過來然後快速轉一圈，地面型成火圈圍住玩家，之後多數會向火圈使出鞭擊。最理想便是側轉之前便向後翻滾迴避，但有時來不及反應，就算身處圈內也不必擔心，多數的後繼攻擊只要擋格下來便沒有問題。

單輪轉

如身處在火車側或後方的話便會使出的招式，轉動頭邊的風火輪並進行多Hit的連續攻擊。只要保持遠一點的距離便會命中不到，更有時間可以用儲力系的重攻擊來反擊。有機會不妨多引誘她出此招。

貓連續爪

如身處前方時有機會使出，近距離的快速四下連續爪，會一邊爪擊一邊修正角度。被連續擊中的話傷害頗大，但是稍微遠一點便不會命中，同樣可用儲力系的重攻擊來反擊。

大鞭落

首次常闇化後會使用的招式，會大跳躍飛上半空再垂直鞭下，前方地面爆出圓範圍的大火，揮擊傷害同時亦會有火傷害。範圍很大需要迅速的向橫翻滾，如果身處距離夠近也可以直接向斜前翻滾，之後可稍為反擊。

陀螺放置

放出具有追蹤性的陀螺，在場內自動追向玩家攻擊。起手時會用鞭子拿起陀螺在頭上轉一圈，之後在靠玩家較右的位置放出。一旦被她成功放置會極之麻煩，盡可能一看到便走右一點，看準距離將陀螺擊破。

觀音兵召喚

會在地面召喚出兩隻小型貪食鬼妖怪，體力很低但攻擊力極高。最理想便是在召喚時，看準出場一刻立即用強攻擊解決掉，不然維持在場內加上常闇強化非常麻煩。當火車的體力到達一半時多數就會出此招，可多留意其體力準備好。

大技 - 火車衝衝衝

貓女火車常用的大技，使用時會稍為向前俯身，之後直線衝刺並留下火炎路軌。使用迅守護靈的話可以很輕鬆的向前特技反擊，撞嬴她後可補上幾刀。如果撞完位置在側後方的話更可以引誘她使出單輪轉，是最佳的反擊輸出時機之一。

大技 - 直鞭連打

另一常用的大技，起手時會將鞭子舉至頭上準備非常明顯，之後便會垂直連續揮鞭。用迅守護靈的話可以等待她鞭第二下時特技反擊，非常安定地再補上幾刀。

大技 - 揮鞭擒拿

發出紅色警示後再有白色妖氣，揮鞭向前方轉半圈的無法防禦擒拿技。擒拿的範圍只有白色部份，安定的便是直接向後翻滾來避開，如果反應快及有信心也可以直接特技反技。另外被抓中的話也會看到頗吸引的畫面。

大技 - 爆旋陀螺

直線飛出陀螺然後垂直旋轉，起手的特徵是會鞭子撥向後背放上火輪，出招的速度比其他大技慢，稍為延後才特技反技便可。