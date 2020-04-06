台玩家講「武漢肺炎」被封　網銀國際停中國原廠合作：捍言論自由

【劍俠情緣叁】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，其名稱也在國際間引起熱論。中國大陸網遊《劍俠情緣叁》，就有台服玩家因為提及「武漢肺炎」等單詞，結果被封號10年，而代理遊戲的台灣廠商網銀國際，決定中止與中國大陸原廠合作，稱要維護台灣玩家言論自由。

（劍俠情緣叁）

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情造成多人死亡，中國於上周六（4月4日）舉行全國哀悼活動，大陸遊戲關閉伺服器一天，部份遊戲港台伺服器亦以維護待理由暫停一天。

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不過，由台灣網銀國際代理的大陸網遊《劍俠情緣叁》重新開服後，有台灣玩家在聊天室中提及「武漢肺炎」等字眼，結果被大陸玩家截圖並向大陸原廠西山居遊戲舉報，多個帳號陸續被封鎖，據報台灣伺服器更全體被禁言。

西山居遊戲更在微博發帖強烈譴責有玩家發表對疫情的不當言論，勒令台版代理商立即整改。網銀國際隨後在4月5日於官網發表聲明反擊，強調要維護台灣玩家發話權益，更明言不惜停止與中國廠商商務合作。

西山居遊戲則立即在微博再發帖說「確認將終止與網銀國際的合作」，網銀國際亦刊登「運營中止公告」，宣布《劍俠情緣叁》將於5月5日中午12時停止運營，相關退費規則會另行公告。

↓↓↓ 大陸西山居遊戲與台灣網銀國際角力時序及詳情如下 ↓↓↓

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大陸玩家要求合服：要關門打狗

事件在網上熱論，不少大陸網民留言支持西山居遊戲決定，指「底線不能觸碰」，亦有大陸玩家要求陸服與台服合服，稱要「關門打狗」、「讓他們（台服玩家）經歷一下社會的毒打」。

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台灣網民則讚網銀國際做法，留言「網銀我大哥」，並說要找網銀國際還有什麼遊戲可玩，用實際行動支持。