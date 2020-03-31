【動物之森／動物森友會】攻略　櫻花時期及櫻花DIY製作品

Switch動物之森《集合啦！動物森友會》（Animal Crossing: New Horizons）推出沒多久，便迎來其中一個最靚的季節活動「櫻花滿開」，以下同大家提供實用資料。

櫻花季節的特徵及時期

自4月1日的5:00am開始，各位北半球的玩家便會迎來櫻花滿開的狀況，島上所有的闊葉樹外貌都會自動變成櫻花樹（挖下來的話仍是闊葉樹）。如果你沒把闊葉樹砍光的話，整個島便會佈滿粉紅色極靚。有需要也可吃生果挖下櫻花樹，設置在適合賞櫻的地點。至於櫻花的時期會到4月11日結束，所以想賞櫻便只有短短11日。與上集一樣，到了4月7日會開始出現「櫻吹雪」的現象，更多的櫻花隨風飄落更加美麗。

櫻花樹會與生果樹格格不入，有需要可吃生果挖走，為賞櫻靚景搬動一下位置

遊戲中有不少款式的和服(男女都有)，盡可能在櫻花期購買到，或去朋友處借「摸」一下吧

櫻花花瓣的DIY

期限活動時亦可取得櫻花花瓣，但並不是搖樹。島上會飄散著很明顯的櫻花花瓣，揮下捕蟲網便可取得，留意不要太近而中距離揮網便可。像竹子那樣櫻花花瓣也有不少DIY製品，而且除了賞花組合會由媽媽寄信送出之外，其餘的DIY方程式也是隨機取得。取得方法主要為沙灘(自島&外島)的瓶中信、氣球禮物及從動物朋友取得。因為只有11日時限，想取齊的話盡可能每天入GAME，或掛機等氣球了。

用捕蟲網便可取得櫻花花瓣很簡單，不過要製作到東西就要DIY方程式

櫻花花瓣DIY製品一覽(未齊，資料更新中)