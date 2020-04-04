Resident Evil RE3生化危機攻略｜快刷無限火箭炮方法

【生化危機3 攻略】機迷們熱切期待的BioHazard RE3（Resident Evil 3）/ 生化危機重製版終於推出，宅民黨當然會為大家做詳盡攻略，以下為快速獲得無限火箭炮的方法。

今集拿無限火箭炮不再需要打Hardcore S+，改為以成就點數換取。無限火箭炮所需的成就點數高達6萬多點，不過有簡單的快刷方法，大概1小時內（只計刷的過程，通關需時另計）就可拿到無限火箭炮了。

這個快刷法是利用Carlos在醫院的守城關（保護Jill）會無限湧出血量低的喪屍，快速擊殺這些喪屍來獲得手槍、突擊步槍擊殺數和總擊殺數的成就點數。由於擊殺數是擊殺的時候已經累積（不需要通關），因此可以反覆讀檔來刷擊殺數。

守城戰的打法可先參看另文：

Resident Evil RE3生化危機攻略｜Carlos醫院流程 守城戰心得

首先請通關遊戲一次（非必要，但是可以讓你看到商店和成就，方便你在之後的過程順便解一些容易的成就），然後用輔助難度開始遊戲。

到操作Carlos時，盡可節省你的突擊步槍子彈（喪屍盡量用手槍打，利卡盡量反擊完再射），然後在醫院收齊突擊步槍的配件（最重要是雙彈夾）。手榴彈最少留一個（但輔助難度下應該很少用到）。筆者的情況是幫Jill打疫苗之前有約700發突擊步槍子彈（雖然手槍彈只剩20顆左右），加上開戰後在場地中撿到的合共會有過千顆子彈。

開戰前7百多發，加上開戰後場地內的補給有過千發子彈。

幫Jill打完疫苗後將所有子彈帶上，藥帶一個以防萬一就可。存好檔好就可以出去打喪屍。這裡的喪屍HP很低，就算不打頭，手槍打身3~4槍、突擊步槍打身6槍左右就可殺死一隻。先用光手槍子彈，然後換突擊步槍繼續打。獵人登場（斷電）時記得準備好手榴彈，炸死獵人後進房開燈和拿走腰包及所有手榴彈閃光彈。到防護閘降到一半左右還會有一隻獵人，同樣手榴彈伺候。

防護閘完全降下後就是無限喪屍從正門湧入，這就是「開餐」的時候了，每隻喪屍用突擊步槍打幾槍就會死，正在爬進來的也可以射（爬進來後會馬上死掉）。到用光子彈就去裝C4，最後用閃光彈和發電機過最後30秒。

***更好的方法：在射光所有子彈後讀取最新的auto save，會在喪屍剛開始由正門爬進來的地方再開始，如是者就可如永動機一樣不停刷喪屍，不用每次都由守城戰開頭打起，大家可以試試看。

視乎你的子彈數和準繩度，這樣刷一次大概可殺200隻喪屍，刷幾次就已可解完全部手槍及突擊步槍的擊殺以及1400總敵數的成就，以上合共已經52600點成就點數。再加上之前通關自動獲得的成就，又或者其他武器如散彈等的擊殺數，很容易就可湊夠62400點來買無限火箭炮。

同樣道理，你也可以用地下實驗室（NEST2）的存檔來反覆刷散彈、榴彈炮及麥林的擊殺數。將全部高級火藥都拿去合麥林子彈，可以存到20發以上，加上麥林自己有8發，讀檔一次殺十多隻敵人不是問題，洗幾次就可解到麥林80殺。

拿到無限火箭炮後就是開心大屠殺時間了，要再解其他成就也簡單得多。