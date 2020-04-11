FF7／FINAL FANTASY VII REMAKE攻略｜早期實用魔石推薦

萬眾期待的FINAL FANTASY VII REMAKE FF7R 最終幻想7重製版終於推出，而SQEX也沒有辜負Fans多年等待，遊戲水準非常高相當好玩。以下為大家介紹一些早期好用的魔石，幫玩家更易渡過前期。

1. 閃避斬

在炸完魔晄爐後在前往車站途中拾取（之後也可以在魔石商店買到），裝上之後迴避後再攻擊可使出特別的範圍攻擊，給Cloud裝備非常好用，迴避斬的範圍、速度和攻擊力都比普通攻擊好得多，十分建議長期裝備。

2. 雷霆、寒氣

魔法有火、冰、雷、風四個基本屬性，大部份的敵人都會弱以上四個屬性的其中一種。但由於很多較麻煩的敵人都怕雷（機械類敵人）和冰（蟲類敵人），如果魔石空間不夠（正常也是不太夠），可以優先裝備這兩個系列的攻擊魔法魔石。

3. 洞察

在第三章貧民窟和NPC對話獲得。洞察可以讓玩家知道敵人的弱點屬性以及特殊能力，對Boss也有效，最好對所有對初次遇上的敵人都使用一次洞察。

4. 回復

雖然是廢話但回復真的很重要，當隊伍有3人時，最好有至少2人都裝上回復魔石。反而治療和復活等在早中期沒有太大用途。

5. 提昇HP

雖然一開始只得10%效果不是很明顯，但是隨著魔石等級提升，最多可以去到增加50%HP上限，HP上限提高後戰鬥壓力會大大減低，基本上是一手一粒的魔石（其實原版也是如此）。在第二章前往車站途中可以拾到一粒，之後就要在魔石商店買（2000元）。另外提昇MP也很有用，不過重要性還是HP比較高。

6. 自動療傷

當伙伴瀕死時裝備者會自動對其使用治療（需要有ATB和MP），是非常方便的一顆魔石（裝給你不太常自己操作的角色便可），長遠下來也可幫玩家省下不少MP和消耗品。