FF7／FINAL FANTASY VII REMAKE攻略｜神羅摩托車騎士成就（有片

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萬眾期待的FINAL FANTASY VII REMAKE FF7R 最終幻想7重製版終於推出，相信很多玩家都想打到白金獎杯，以下為其中一個成就「神羅摩托車騎士成就」的簡易完成方法。

這個成就的條件是第四章的電單車小遊戲中受到傷害少於一定程度，沒有嚴謹驗證但大概是1/8左右。不需要在第一次打時刻意讀檔重試，因為爆機之後就有章節選擇Chapter Select功能，只要選第四章一開始就會是電單車小遊戲，可以試到解到為止。

解成就時強烈建議轉去Easy mode，敵人攻擊力較低之外，主要是必殺技的回復速度快很多，多利用遠距離必殺技清掉敵人，使用道中的跳台可以一口氣回滿必殺計（但不用也沒什麼問題）。成就只看自己的血量，因此不需要為Biggs和Wedge擋刀，反過來是要利用他們做肉盾，從敵人的射線外攻擊以免自己被擊中。到Soldier羅榭出場後打法也是一樣，以閃避和遠距離必殺為主，Easy難度下羅榭的劍氣攻擊很易躲，主要注意閃避他的落雷攻擊便可。

Easy的劍氣比Normal容易閃很多，落雷時先L2減速看清楚落雷位置再閃也很簡單

成功的話除了成就外還會有不同的cutscene影片，可得到Jessie的「福利」。由於成就是達成條件就會跳杯，除非你有其他需要在第四章回收的東西，否則不需要打到章節完結拿到成就之後就可重新選擇章節進行其他回收。（因為Jessie太可愛了所以影片沒有跳過cutscene，只想看小遊戲過程的話可跳到2:55左右）

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