FF7／FINAL FANTASY VII REMAKE攻略｜力竭大師成就簡易解法

萬眾期待的FINAL FANTASY VII REMAKE FF7R 最終幻想7重製版終於推出，相信很多玩家都想打到白金獎杯，以下為其中一個較Tricky的成就「力歇大師」的簡易完成方法。

「力歇大師」的達成條件是將陷入Burst狀態敵人的傷害倍率提升至300；可能不少玩家都沒有留意，其實對陷入Burst狀態的敵人使用Tifa的固有技能（三角）的話，每次命中都可將Burst倍率提升。加上Tifa本身的技能傷害又高，只要Tifa用得好，對Burst的敵人可打出極高的爆發傷害。

其實在Tifa剛加入時的說明就已經有講Tifa的秘技可提升力歇倍率，但相信很多人根本沒有仔細看:3

Burst的基礎倍率只有160%，要升到300好像很難，但其實有個簡易完成法，就是在第十四章在第五貧民區找查德利進行VR Mission打肥陸行鳥，因為其HP多又易打至Burst。

首先幫Tifa裝上提昇ATB等可增加ATB的魔石，其他任一伙伴裝上時間魔石。進入戰鬥後Tifa先普攻累積ATB使用兩次秘技解放，然後正常打Boss累積Heat計和ATB。到快打至Burst之前對Tifa使用加速。一打至Burst時就以Tifa秘技3連發（三角）->秘技解放X2（因打至Burst前已存著2條ATB，可馬上用技能）->秘技3連發->普攻存ATB->秘技解放X2->秘技3連發；除非大意打空，否則打完第3套秘技時倍率就會超過300。

如果發現自己攻擊力太高、未打上300%已打死肥陸行鳥的話，就去換上物攻較低的武器或者直接重置武器強化來減少自己的攻擊力。在Aerith歸隊之後加上她的技能「審判射線」（命中力歇敵人提升倍率）就會更簡單，但只需Tifa一人亦可完成。