【動物之森／動物森友會】攻略｜日玩家整合 Nook 商店傢俱圖表

【動物之森／動物森友會／Animal Crossing】當玩家還完房貸，開始打造自己的無人島時，五花百門的傢俱同時令玩家們離不開炒大白菜的輪迴。每個玩家的無人島都有獨特的風格，但隨機更新的商店產品，又不是每次都合玩家心水，不如先看一下 Nook 商店的傢俱列表，等自己有目標要如何裝飾無人島和屋子。

Nook 商店傢俱

日本玩家 yama_atsumori 整合了 Nook 商店的產品，分類放在 Twitter 上，讓其他玩家可以先預先了解將有機會在商店入手的傢俱。光是商店可以買到的，都已經數之必盡；還未計算活動和部分 DIY 方程式的傢俱。而且在圖表上一看，才發現《動物之森》的設計有多用心，每一件商品都備有不同顏色，難怪眾多玩家會如此著迷（當然仍有很多其他優點和樂趣）。

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