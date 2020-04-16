藤原啟治癌症逝世　曾配音《蠟筆小新》野原廣志《FF7R》Reno

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

《蠟筆小新》中聲演小新爸爸野原廣志的日本聲優藤原啟治於4月12日因癌症病逝，享年55歲。藤原所屬經紀公司AIR AGENCY今日（16日）公佈消息。廣志外，藤原啟治曾配音的知名角色有《鋼之鍊金術師》馬斯休斯、《機動戰士高達00》沙瑟斯、日文版《鐵甲奇俠》Tony Stark等。

藤原啟治以擅配大叔角色著稱，自1992年起聲演《蠟筆小新》小新野原新之助的父親野原廣志。直至2016年，藤原啟治因健康理由退出電視動畫的配音，全心療養。野原廣志改由另一知名聲優森川智之暫時代演。

經紀公司AIR AGENCY今日（16日）訃聞（點擊放大圖片細睇詳情）：

至2017年6月後，藤原啟治考量身體狀況逐步重回配音界，但工作量有所減少。剛推出的遊戲大作PS4復刻《Final Fantasy VII 重製版》中的雷諾（Reno）和人氣手遊《碧藍幻想》中的歐根，成了藤原啟治遺作。

藤原啟治30年配音生涯演出角色多不勝數。代表作除野原廣志，《鋼之煉金術師》的馬斯休斯、《機動戰士高達00》沙瑟斯、《銀魂》服部全藏、《HUNTER X HUNTER》（2011年版）里昂里奧等等，相信很多動畫迷都覺得惋惜（點擊放大圖片細睇詳情）：

+6
+5
+4

不講未必知，藤原啟治是羅拔唐尼的「御用」日版配音員。唐尼的重要系列《神探福爾摩斯》、《鐵甲奇俠》和《復仇者聯盟》，福爾摩斯和Tony Stark都是藤原獻聲。大出香港人意外的是原來《古惑仔》系列電影中的大天二（謝天華飾），在日本推出錄影帶和影碟是由藤原啟治聲演。

傳Sony怕PS5價格太高影響銷量而大幅減產？PS4也將減價促銷？
FF7R【FINAL FANTASY VII REMAKE】攻略 HARD困難模式全過關心得
【動物之森】鄰居澆水玩家恰好鏟花　動物神反應忍不住重播再重播
EVA「他媽哥池」使徒育成！20以上種類連凌波麗、渚薰都可以養？
動物之森︱吉卜力動畫服裝代碼分享　龍貓、千與千尋等衣裝任你著
SONY支持在家抗疫　《UNCHARTED 1-3合集》、《Journey》免費下載
Switch《Cooking Mama: Cookstar》涉未經授權推出 現貨或成絕版
FF7R【FINAL FANTASY VII REMAKE】攻略全敵人圖鑑弱點屬性及位置
FF7R【FINAL FANTASY VII REMAKE】攻略　隱藏BOSS究極兵器零號機
FF7R【FINAL FANTASY VII REMAKE】攻略全敵方招式 必學臭氣攻擊
【動物之森】煩人復活節活動終落幕　「蹦蹦」疲累倦容令玩家心痛
《P.T.》黑白3D效果原創重製　獨特詭異氣氛重現原作恐懼
FF7／Final Fantasy VII Remake原聲CD五月發售　7隻碟賣7777日圓
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。