【動物之森】紐約大都會博物館提供40萬藝術品！全部真品完勝狐利

任天堂在 Switch 平台發售的全新遊戲大作《集合啦！動物森友會》，現在每一個新月份來臨之時都會給玩家嶄新的驚喜，還記得我們之前介紹了《動物森友會》宣布免費更新「美術館和新 NPC 角色」，讓大家開始接觸到最新的狐狸商人，跟他買歷史名畫和雕像的話就能夠擴充自家博物館的藝廊，不過玩家必須要睜大眼睛找碴，因為這位「奸商」每一次都會在商品中參雜贗品。如果你苦於想要用真實的藝術品來裝飾自己的《動物森友會》小窩，而不是狐利假貨的話，現在紐約大都會藝術博物館就宣布加入《動物森友會》的服務了！

原來隨著COVID-19新冠肺炎疫情，不僅博物館幾乎全都被關閉停止開放觀光客入場，就連每年舉辦一年一度時尚盛會 Met Gala 的大都會藝術博物館也宣布今年活動無限延期。面臨病毒肆虐， The Met 就提供了「獨家線上服務」，讓《動物森友會》玩家也可以在家打造自己的大都會藝術博物館！

大都會藝術博物館提供了多達 40 萬 6000 件真實藝術品的虛擬展品，來提供給《動物森友會》玩家免費下載！那我們要怎麼樣才能拿到 The Met 的正港美術品呢？

以很多人都想擁有的日本大師葛飾北齋《神奈川沖浪裏》為例：

上方就是 The Met 虛擬藝術品掛在房間裡的模樣，你認得出來這幾幅是哪些名畫嗎？適逢紐約大都會藝術博物館慶祝 150 周年紀念，因此才推出這款獨家遊戲活動，這種佈置你的朋友肯定還沒跟上，快來一起搶先享受吧！

↓↓↓《動物之森》連動「Nintendo Switch Online」App 教學（放大下圖睇）↓↓↓

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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