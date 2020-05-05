【動物森友會】誤變販毒王國？Facebook玩家群組自我審查禁講雜草

《集合啦！動物森友會／Switch 動物之森》（Animal Crossing New Horizons）最近來了一則海外趣聞，就是玩家在Facebook群禁止談及遊戲中常常出現的雜草，整件事相當荒謬……

大家都知動物森友會遊戲中經常會有雜草，會隨著日子自動生長及可以選擇性去清理。最近更新追加花商，更可用稍為高一點點的價錢賣給他。這些在華人圈平平無奇的東西，在海外卻出現問題。事緣雜草的英文「weed」，除了代表雜草之外也是大麻的其中一個俗稱，像South Park衰仔樂園就時不時講weed。

weed是雜草很常用，但也是大麻的俗稱（south park）

而Facebook就有理沒理地進行了審查。最近有幾個海外大型的動物森友會Facebook Group就收到警告，表示群組內出現了違反社群守則的內容，要求群組管理員刪除、提醒群組、或設定手動認證討論內容等等。

動森群組管理員被 Facebook「Strike」

因為如果被Facebook多次警告違反社群守則，群組或專頁就會變成「unpublished」不能顯示內容，變相就是Ban掉，所以各群組管理員唯有逐一手動，將所有討論文內有「Weed」或「Trade」的字眼逐一刪除，更張貼通告叫玩家不要講，嘗試用「wildflowers」等字眼來取代「weed」，更說「我們知道這樣做很愚蠢」，真是令人哭笑不得。

有Facebook 群組叫人改口用wildflowers

動物森友會誤變「販毒王國」Drug Empire

來源：Polygon