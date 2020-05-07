《動物之森》異色花配種攻略！海外玩家整合最簡單易明方法

【動物之森】（Animal Crossing／動物森友會）攻略，玩家能日以繼夜﹑夜以繼日玩《動物之森》，其中一個原因是島上好似有數之不盡的事情可以做，多不勝數的東西可以收集，推出至今亦已更新了數個活動，島民根本沒有停下來的空間。今次要分享的，亦是《動物之森》充滿研究價值和玩味的設計，令很多玩家摸不清的花卉配種攻略。

異色花配種

玩家可以在 Nook 商店購買多種不同的花卉種子，不過《動物之森》並非只有 Nook 商店出售的花朵，各個品種其實也有著多款顏色，但要玩家自行配種（把兩種花種在旁邊）。令玩家最頭痛的是，異色花配種的公式太多，而且有部分的公式又要用到配種出來的花，配種的先後次序太亂令不少玩家卻步。

【動物之森／動物森友會】攻略﹑趣聞專頁（持續更新）

分有4個區域，每個區域最多好籬笆分隔，花朵分有種子﹑配種花（黃星）﹑配種花 2 代（藍星）和最終配種顏色（紅星）（Reddit @Giga-Roboid 圖片）

海外玩家終極整合

玩家 Giga-Roboid 把其他玩家配種的心得整合，在 Reddit 上分享較簡單和易明的配種攻略。Giga-Roboid 把花卉配種分為四個區域（流程），玩家只要在 12x12 的草地上，跟從圖片的位置種植相對的種子或花，就能順利配種出除金色玫瑰外的所有顏色花朵。

異色花配種攻略：

紫玫瑰﹑橙玫瑰要注意（Reddit @Giga-Roboid 圖片）

由於紫玫瑰﹑橙玫瑰有分一﹑二代（黃星和藍星），但在顏色上沒有分別，所以大家用黃星紫玫瑰組合黃星白玫瑰配種後，新的紫玫瑰要另外和黃玫瑰配種作測試，只要能配出黃玫瑰就能證明你已成功配出藍星紫玫瑰。

最終目標金玫瑰（Google 圖片）

金色玫瑰

而配種花最後的目標，就要要把兩棵黑玫瑰配出金色玫瑰，但玩家必須要使用黃金澆水器淋花，以及無人島已達到 5 星評價。所以，如玩家想要收集金玫瑰的話，配種和建設無人島都是必不可少的，而 Giga-Roboid 的整合是目前筆者看過最簡單和整齊，應該能釋除不少玩家對花卉配種的疑問。

資料來源：Reddit