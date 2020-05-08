【動物之森】日玩家疑用複製BUG 機票出事　任天堂ID ﹑Save 無晒

《動物之森》先後曾出現過數次的複製 BUG，可以利用遊戲中的漏洞複製物品，甚至用金手指直接無限生產物品。近日，有一名日本玩家在 Twitter 上貼文指，使用修改（複製）出來的哩數旅行券後，Nintendo ID 被停用，連《動物之森》的 Save 也損壞了。到底是什麼一回事呢？

用複製 BUG／金手指會版 ban？

玩家 @Blaaa_ck 在 Twitter 貼上一張 Switch 的截圖，寫到現時複製（非正途得到的）哩數旅行券成為話題，如果你得到一張複製哩數旅行券的話，Nintendo ID 或可能會被停用﹑沒收，最重要的是《動物之森》的 Save 會因而損壞，不能再讀取先前的遊戲紀錄。如果是主動使用 BUG 或金手指而被封，也算是情有可原，但 @Blaaa_ck 更指出，就算是上到另人的島，拿到複製哩數旅行券也有可能受到同樣的後果，所以他建議大家不要再向人購買遊戲物品。

日本玩家指用改出來的哩數旅行券後，Nintendo ID被永久停用（Twitter @Blaaa_ck）

@Blaaa_ck 上傳的圖片中，只提到玩家違反了「利用規約」，但沒有明顯指出違反內容，是否和複製 BUG 或金手指有關也未能確定。

玩家在網上出售遊戲物品（台灣 PTT 圖片）

《動物之森》交易所

由於遊戲內的素材要玩家花大量時間獲得，同時玩家可以透過網絡到別人島上交流，因此衍生《動物之森》物品的交易。玩家可以在「nookazon」網站上，用遊戲物品或鈴錢，與其他玩家交易，而不同的遊戲討論區也出現用鈴錢和哩數旅行券等作報酬（貨幣），交易遊戲稀有的物品。雖然以上被封的情況並非官方公告，但玩家也應小心不少隨便和其他玩家交易物品。

武士刀需要呂遊的回禮才能入手，一套還有 5 種不同顏色，不靠朋友不靠 Bug，要儲齊的確十分困難（遊戲截圖）

《動物之森》多次出現複製BUG

在遊戲剛推出時，就曾有雙人合作無限複雜凳上物品的 BUG，不少玩家用來複製遊戲內的 Switch 賺錢，後來在 ver1.1.1 版本中修正。再來是近日的「武士刀」複製 BUG，把 2x1 的道具利用獨特的方式移動，無限複製出來，而這個 BUG 到截稿前仍未修正。如果任天堂真的會對使用 BUG 的玩家作出懲罰，相信不少玩家都會中招，所以大家使用這些邪道的方法前，更應要三思，以免破壞遊戲體驗。

資料來源：Twitter @Blaaa_ck