隻狼變群狼！玩家自製連線Mod最多6人PVP/合作連線 大玩紅靈入侵

2019年度遊戲《隻狼》Sekiro玩家們去年都玩得津津有味，遊戲本身是完全單機，固然是設計上有其考慮，但始終不少玩家會想連線遊玩（尤其以前的Dark Souls、Bloodborne等遊戲都有連線系統），而最近就有玩家自行開發隻狼的連線Mod。

此連線Mod由外國玩家「LukeYui」製作，安裝此Mod後，玩家便可召喚小伙伴來幫助自己打Boss過關，亦可以像Dark Souls那樣以「紅靈」的方式入侵其他玩家的世界進行PVP。此Mod可以支援最多6人連線，開發者表示是希望盡量重現玩家熟悉的魂系 / 血源詛咒連線系統，因此不論人數還是靈體的造型都和黑魂 / 血源相類同。

有玩開黑魂都很熟悉這類紅靈吧。

有連線Mod後不單可以一齊打Boss，更重要是可以一起狂按L1抽筋（黑魂連線時的指定動作）。

想要使用此連線Mod，玩家在安裝後需要在遊戲中開啟一個新的存檔，然後此存檔中一開始玩家身上就會有4個用來連線的道具（類似Bloodborne中的小共鳴鐘）。另外此Mod仍處於持續開發階段，因此大概會有不少Bug出現，但作者亦承諾會持續更新和修服Bug。

此Mod已於Nexusmod網站上免費公開，有興趣的玩家可自行研究。但還是慣例的戴個頭盔，Mod並非官方更新，安裝和使用Mod的風險及可能所帶來的一切後果均由玩家自行承擔。

不過此Mod只對應Steam版，而作者亦已表明不會製作其他平台的版本；加上相信From Software官方應該不會為隻狼追加連線模式，換言之PS4玩家是沒辦法玩到連線了。如果隻狼能像Dark Souls或Bloodborne般有大型DLC的話多好呢，不過From Software團隊大概忙於開發Elden Ring，怕是沒什麼餘力兼顧其他製作了。