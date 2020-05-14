《動物之森》新複製 Bug　藝術品、金礦都可複製　批量生產稀有品

遊戲動漫
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【動物之森／動物森友會／Animal Crossing】先後已經出現過三次 Bug，包括兩個利用 2x1／2x2 檯複製物品，而且仍未修正的 Bug。「一 Bug 未平，一 Bug 又起」，又有玩家發現《動物之森》新的複製物品方法，今次更能一次大量複製，而且大部分物品都在可複製的名單之中。到底，任天堂（Nintendo）是沒意思去修正這些漏洞，還是忙於更新活動沒餘力修正呢？

無限送禮

今次的複製 Bug，不再是利用檯作為媒介，而是透過郵件送禮，達到一變二﹑二變四的效果。前提是玩家要先在 Switch 內新增兩個帳戶（連本來的帳戶共 3 個），以及有兩隻 Joy-Con（Switch lite 玩家要留意）。利用同一個島可以邀請本機其他帳戶角色的功能，玩家A 把想複製的物件送給玩家 B，玩家 B 成為 leader 再去收郵件並放在地上，再進行餘下的步驟，就能發現物品可再次從郵件中提取，從而成功無限複製。

↓↓↓無限送禮複製 Bug 方法↓↓↓

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玩家如沒有可移動的郵箱也不要緊，行到玩家B房屋旁的郵箱收件即可（遊戲截圖）

（遊戲截圖）

利用這個送禮 Bug，除了昆蟲﹑魚類﹑植物和少部分物品（如生鏽的零件）外，只要能寄送的物品都可以複製。加上金礦石這一類的素材，1 set 有 30 個，即一次就可以複製到 30 個金礦石，如玩家同一時間送出多份禮物（郵件），那複製出來的數量就更多，比之前的 Bug 更方便。

雖然今次的 Bug 不會看到物品漂浮在半空，看起來好似比「武士刀 Bug」安全。不過，筆者再次提醒各位玩家，使用遊戲編程漏洞有機會令遊戲功能／主機故障，甚至損壞 Save。使用前要考慮風險，以及用了邪道方法後或會破壞正常遊戲體驗，因此玩家要三思是否使用遊戲 Bug。

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