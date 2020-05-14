《COD：Warzone》德政：嚴打外掛！開神仙ser　再分隔開中國玩家

【Call of Duty Warzone 三招嚴打作弊】射擊遊戲一直都是遊戲類型的中流砥柱，不論是區域佔領、雙方對戰，或較新興的食雞都有大量玩家支持，不過 PC 射擊遊戲一直被外掛問題打擊，一般玩家難以在各種穿牆、無限距離爆頭、瞬移的環境下遊玩，而推出至今就大受好評的《決勝時刻：現代戰爭》亦受到外掛影響，Infinity Ward 在 5 月終於推出的對應方法，更令一眾玩家拍案叫絕。

外掛打擊一般玩家

細數現今流行的射擊遊戲：《Rainbow Six Siege》、《Battlefield》、《PUBG》、《Apex Legends》、《Call of Duty》，每遊戲都別具特色，但在 PC 版中總能與到外掛，筆者也深受其錯，先後因為外掛肆虐放棄這幾隻遊戲，或轉投 PS4 版。

在淘寶上輕易找到 Warzone 的外掛，能穿牆看玩家位置和自動瞄頭（taobao 圖片）

《決勝時刻：現代戰爭》推出免費內容「Warzone」後，玩家人數激增，更霸佔了 Twitch 直播榜首（最多觀眾）。PC 版「Warzone」在推出約一星期後，網上已看到有關外掛「自動瞄頭」的示範影片，之後當然如雨後春筍，總覺得每埸都能遇到。起初，《Call of Duty》對抗外掛的手段並不多，甚至一開始玩家是沒有檢舉外掛的能力，但由於問題日益嚴重，令 Infinity Ward 不能再忽略外掛問題。

其他射擊遊戲亦可以參考這種做法，開一個「神仙 ser」給外掛，以及分隔使用 VPN 突破 server 分區的玩家（Blizzard 官網截圖）

玩家最想見到的解決方法

5 月初，Infinity Ward 在暴雪「Warzone」的官網上，貼出打擊作弊玩家的方式，包括將採用額外的對戰配對措施，把疑似作弊的玩家安排到同一場對戰，更重要的是使用 VPN 的亞太地區玩家將會和其他玩家互相隔離。不少玩家認為，今次分隔 VPN 玩家的焦點是中國玩家，因他們大多要透過「翻牆」才能連接線上伺服器遊玩。同時，有面對外掛經驗的玩家，都會了解最常使用外掛的玩家是來自那一個地區，故 Infinity Ward 隔離 VPN 玩家的方法，或是目前最有效打擊外掛問題的手段。而集中作弊的玩家的「神仙 ser」，也能有效提供一個最好的測試外掛平台，作弊玩家將會了解到自己還是別人的外掛才是最好，最快爆對方頭。

資料來源：Blizzard