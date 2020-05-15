PS5手掣售價及發售日疑曝光！打平PS4　六四發布會有咩講？

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【PS5 / PlayStation 5 / DualSense傳聞】Sony（索尼）PS5手掣「DualSense」外形及功能早已公布，但價錢至今仍然是謎。近日消息就透露了「DualSense」價錢，另盛傳PS5在6月4日有重大發布，將會講述什麼內容呢？

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（網上圖片）

Sony公布的PS5手掣「DualSense」，主要由黑白雙色配搭，並增加了「觸覺反饋」等嶄新功能，更有真實感。

↓↓↓ PS5手掣「DualSense」外形及功能 ↓↓↓

手掣一向是PS系列較常需要更換的配件，售價多少令人十分關心。

由於外界一直盛傳PS5主機價格將會較PS4首發價（約3000元）更貴，售499至549美元（港幣3687至4255元），亦比目前的PS4 Pro更貴，PS5手掣「DualSense」價格會否也跟隨上漲呢？

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經常報道PS5消息的Twitter用戶「Iron Man」近日爆料稱，「DualSense」會在2020年11月20日在北美、加拿大、歐洲和英國上市，零售價則有以下4種。

↓↓↓ PS5「DualSense」售價傳聞 ↓↓↓

11月20日亦是「Iron Man」預測PS5推出的日子。

↓↓↓ PS5主機新渲染圖 ↓↓↓

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至於有傳PS5會在6月4日發布，外媒記者Jeff Grubb最新透露，屆時會公布一系列PS5遊戲，Fans們要期待一下了！

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↓↓↓ 已正式公布的PS5遊戲 ↓↓↓

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↓↓↓ 外國雜誌之前公布的PS5遊戲陣容 ↓↓↓

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不過以上只是傳聞，實際如何有待官方Sony公布。

資料來源：twitter

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