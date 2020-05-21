【動物之森】改造島嶼必睇設計　多款日本祭典、商店風格極受歡迎

【動物之森／動物森友會／Animal Crossing】遊戲推出已大約兩個月時間，不少玩家都進入改造自己島嶼的階段，不再太緊張賺錢﹑資源的收集，但其實這個部份才是《動物之森》最花心機的地方。每個玩家的小島設計都各有特色，要完美呈現出心目中的想像，需要花費大量時間和精神去改造。而很多玩家都喜歡日式風格，今次筆者將分享日本玩家的「我的設計」，以及家具改造素材，甚至可以在島嶼上舉行一埸夏祭。

改造家具

在網上不難看到有玩家把島嶼翻新得別具一格，有些物品看上去甚至覺得不是《動物之森》本來有的，其他只要透過物品改造，就能為家具增加特色，以及更接近玩家設計的風格和要求。在欣賞和下載日本玩家分享的設計前，可先了解改造家具的過程：

路邊攤本來只是純色設計，但經過改造後，就成為了日本祭典的特色攤檔（遊戲截圖）

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日本玩家經常會在 Twitter 上分享自己的設計，更會把作品的 ID 放到 Twitter 上，供其他玩家下載。而當中，最容易引起玩家回響的，大多是日式風格的創作，如祭典路邊攤﹑日本麵包店貨架等。

↓↓↓日本祭典設計圖↓↓↓

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↓↓↓其他設計圖（麵包店﹑博物館指南）↓↓↓

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資料來源：Twitter