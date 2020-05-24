【動物森友會／動物之森】駭客免費派傑克貓　抗衡RMT黑市買賣

《集合啦！動物森友會》Switch動物之森的動物有幾難刷相信大家都知，而且對於一些人氣的動物更是在RMT網（Real Money Trading）有價有市。最近有外國駭客就一片好心，決定無償派傑克：

動森的動物住民有數百個之多，但對於一些人氣及外觀可愛的動物，不少玩家都趨之若騖。除了近期人氣爆升的茶茶丸，另一人氣長期高位的就是傑克（英文名Raymond、日文名ジャック）。但因為他也是新加入的8位新住民之一，所以現時沒有他的Amiibo卡可以抽到。一般玩家也只能苦苦的儲數百張機票，在有空屋時去外島刷。因罕有的關係，傑克也成為交易網及RTM網熱門的項目。

Ebay上百多港元買一隻貓，但也很可能是修改出來 （ebay 截圖）

不少人為了傑克抽了過千張機票 （オーメンズ11＠youtube）

根據海外媒體Polygon的報導，海外駭客PokeNinja因覺得這樣是錯誤的，便決定執行此免費送大禮計劃。使用存檔修改器運行一個已駭版本的動森遊戲，可反覆的生成移居狀態的傑克。PokeNinja在其Twitter上公開大派傑克，半天已派出了給50位在Twitter聯絡他的玩家。收到的玩家不少都有在Twitter感謝PokeNinja，因為終於可以令夢寐以求的動物朋友入住。PokeNinja對於令很多玩家開心感到很高興，他向Polygon表示他的目標是無償付出而不要做到其他人投機買賣那樣。PokeNinja想在此資本主義的體系上作出小改變，他認為他所花的時間也是值得的。

PokeNinja 大派傑克貓，收到超大量inbox

How I stand when I'm waiting for dozens of people to come get the villager of their dreams pic.twitter.com/qmjzw1SRh8 — PokéNinja (@iPokeNinja) May 18, 2020

不少人終於取得傑克，都非常感謝 PokeNinja

PokeNinja的做法無疑是出於好意，連Polygon的報導亦很正面，更有人留言「Keep on fighting that good fight」、「Good Guy Hacker」。但亦有人表示「期待之後看到任天堂Ban掉8000玩家的報導」，對於任天堂會否連接收動物的玩家都Ban掉存有疑慮。事實上我們都知道修改遊戲並不正確，但對比看到PokeNinja想打破黑市經濟體，而是否便可接受這種行為；或者根本性的兩者是否可放在天秤上衡量，的確有相當大的爭議。

傑克貓可愛遊戲圖集：

+ 4 + 3 + 2

來源：Polygon