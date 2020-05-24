食鬼 PAC-MAN 40周年 Amazon Games推新版食鬼Twitch線上免費玩

40年前的5月22日，改變了遊戲界的經典遊戲《食鬼》（PAC-MAN）街機版推出；40年後，Amazon將此經典作品升級，並將放上Twitch網站供人遊玩。

《食鬼》由Namco（南夢宮）的遊戲設計師岩谷徹開發，一推出即風靡全球，不單影響和啟發了後來無數遊戲開發者，亦是首批傳得家喻戶曉的電玩角色：即使是40年後的今日，很多年輕一代已沒玩過《食鬼》本身，但仍然會認得那個黃色缺了一角的圓形以及那幾隻鬼。

為慶祝食鬼40周年，Amazon Games將推出新版食鬼「PAC-MAN LIVE STUDIO」。此遊戲不需下載，用瀏覽器打開Twitch搜尋PAC-MAN LIVE STUDIO即可進行遊戲。

遊戲將設有三個模式，首先有無盡模式（Endless Mode），這是個雙打協力模式，玩家將可挑戰無盡的關卡，而每關只得一條命，一次失敗就會Gameover，但只要兩人中其中一人生還完成關卡即可進入下一關。而此模式亦將設有全球排名，讓玩家切磋較量。

然後還有地圖設計模式（Maze Creator）讓玩家發揮創意自行設計關卡配置，獲較多人點讚和遊玩的地圖更會在選單中排在前列讓更多人看到。

最後當然還有經典模式（Classic Mode）讓玩家體驗1980年的懷舊食鬼。

PAC-MAN LIVE STUDIO預計在今年6月推出，有興趣的話可留意官方網頁及推特。

另外值得一提是10年前食鬼30周年時，Google曾將自己的首頁改為網頁版食鬼遊戲（迷宮則特別設計成Google字樣），由於其忠實還原了原作音效等各種元素而大獲好評，該首頁已永久保存，現在仍可到以此連結遊玩Google版食鬼。