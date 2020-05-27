男兒當入樽 / Slam Dunk 灌籃高手中文手遊始動 開局策略一文看盡

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【Slam Dunk / 灌籃高手 手遊】東映正式授權、井上雄彥經典作《男兒當入樽》手機遊戲《Slam Dunk 灌籃高手》終於上線，iOS / Android免費玩！究竟如何玩、開局從何入手？

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以《男兒當入樽》TV版為主題的手機遊戲《Slam Dunk 灌籃高手》終於在5月27日正式上線，雖然早前中國已經開設伺服器，但由日本DeNA株式會社營運、有正體中文及日文原音才是最吸引港台玩家，遊戲配樂以TV原版主題曲：BAAD 〈君が好きだと叫びたい〉、大黑摩季〈あなただけ見つめてる〉、WANDS〈世界が終るまでは…〉等深入民心歌曲貫穿，加上遊戲開頭以TV版OP，重拾當年追看電視版的回憶！

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遊戲主角當然是圍繞湘北高校籃球隊中的微妙組合：櫻木花道、流川楓、三井壽、宮城良田 及 赤木剛憲 的故事進行單人故事模式、實時3 on 3 對戰、1 on 1 鬥牛等模式，而玩家起手時亦有湘北後備球員選擇，不用說都會知後備球員的實力當然有所不及，需要玩家進行鍛鍊，後期再入手神奈川縣中其他星級球員，組成強大的籃球隊。

遊戲設有日文原版配音，而中文版是台灣配音國語版 【遊戲截圖】

▼▼ 湘北高校5小強 ▼▼

《Slam Dunk 灌籃高手》遊戲上線起7日玩家可以使用的角色相當多，湘北5正選、陵南高校全隊（福田吉兆 除外）仙道彰、魚住純；另外會有三浦台高中：村雨健吾、荒木一雄 及 內藤鐵也 選擇，至於 翔陽高校亦有 長谷川一志，以上提及的角色都有7天體驗卡使用，組隊時可以開啟使用，有待玩家將等級練滿才考慮課金抽取。相對其他課金遊戲，《Slam Dunk 灌籃高手》更容易入手S級角色，例如流川楓這個角色相信大部分玩家都想擁有，在「新生集訓」中儲滿120分便能獲得，另外亦可以在「球員商店」購買永久擁有；櫻木花道 只須達到Level 7便可於「成長任務」中取得，以下提供角色取得條件：

流川楓：「新生集訓」中儲滿120分 / 「球員商店」購買

櫻木花道：成長任務達 Level 7

赤木剛憲：初學者簽到第二天自動解鎖

三井壽：「球員商店」購買

宮城良田：首儲獲得（課金）

贏波關鍵：操控 + 放技

《Slam Dunk 灌籃高手》中操控與NBA遊戲相似，分為左右虛擬Keypad：左邊控制角色走動方向、右邊設有每個角色的動作、特殊技，以下以圖片解說：

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按下技能會有動畫配合，仙道彰的空中避手放籃便是賞心悅目的華麗得分動作。

三個新手建議

《Slam Dunk 灌籃高手》究竟如何開局才好？由於遊戲不是以Gatcha抽蛋制霸方式決定玩家在遊戲中強弱排名，而是投過每日比賽訓練，經驗值開啟角色及強化，所以測試過後有以下心得分享！

務必完成每日任務：每日任務提供不少資源，籃球幣、鑽石、經驗卡、潛能、天賦等都要每日用作升技升級。

加好友互補籃球幣：盡量與朋友一起加入遊戲，每天互相送贈籃球幣，它是球員商店中購買角色不可缺的元素。

點數券：只買角色、造型及場地，可增加角色能力，但不建議購買鑽石。

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