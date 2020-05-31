【動物之森】網民製傑克、小潤等「動物門墊」　放好唔怕入錯屋

相信有玩《集合啦！動物森友會》的各位無人島島主們，大多已經進行到邀請人氣歌手KK來島上舉辦小型演唱會了吧？不但廣邀村民入住，更興建各種大型建築，舉凡商店、博物館、服飾店、露營地......什麽設施都有，島嶼經濟正蓬勃發展中。

許多人在取得「島嶼修建」執照以後，開始投入整地作業，有些島主還將島嶼劃分成「商業區」、「住宅區」、「觀光區」、「農業區」等區域，甚至也有玩家為自己的島設計旅遊指南。

▼▼▼相關圖輯：點擊即睇超靚動森「旅遊指南」▼▼▼

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不過在把所有居民集中搬進住宅區後，卻遇到了些麻煩。原本特地買好禮物去某個動物居民家拜訪，但因為房子長得太像，按錯門鈴就算了，但竟然還進錯家門，真的有夠尷尬！

有玩家為了讓居民們的房子更加個性化，因此設計了「動物門墊」放在門前，不僅有特色，串門子時也不會再搞錯啦！👍

▼▼▼點擊即睇有冇你島民可以下載？▼▼▼

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這位玩家也十分大方的分享了他的設計作品，只要前往服飾店輸入設計師ID「MA-9989-5480-2933」，就能把動物踏墊下載回來，幫鄰居房屋增加點個性化的點綴囉～

▼▼▼相關圖輯：有玩家分析訪客登島機制▼▼▼

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