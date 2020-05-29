【動物之森】夏季(6-8月)活動預告！限時活動﹑商品﹑新設定公開

【動物之森／動物森友會／Animal Crossing】終於迎來「換季」大變身，北半球玩家將在 6—8 月間轉入夏季，除昆蟲和魚類加入新品種外，也有夏季限定的活動等著大家。進入 6 月前，不妨先睹為快，看看夏季有什麼有趣的活動。

貝殼﹑鯊魚湧現

由 6 月 1 日至 8 月 31 日，北半球的沙灘上可以拾到各種貝殼，如鐘螺殼﹑沙錢﹑寶螺殼等，更有著季節限定素材夏季貝殼。另外，魚類也有重大的改變，在大海上出現多款鯊魚，而且每款的回收價都偏高，北半球玩家只要看到魚影有背鰭，基本上不用多想，直接下魚釣就是了。筆者亦將更新 6 月魚類和昆蟲圖鑑。

（遊戲截圖）

夏季限定貝殼 DIY

在夏季期間，玩家可利用沙灘上拾到的夏季貝殼，製作 8 款限定的 DIY，玩法類似復活節活動。而這 8 款 DIY 方程式都要透過氣球獲得，當中包括能讓玩家隨時「變身」的貝殼棒

+ 4 + 3 + 2

夏季限定商品

Nook 商店也將會為夏天進口季節商品，包括衝浪板（6 隻顏色）和復古風扇（3 隻顏色），這些商品需要在擴建後的 Nook 商店才有售，未升級商店的玩家就要加把勁了。

（遊戲截圖）

夏季捕蟲大會

昆蟲在夏天大量出現，因此龍克斯會在 6 至 9 月間，每個月的最後一個星期六上島舉行捕蟲大會。玩法和釣魚大會基本相同，只要在限時內盡量捉昆蟲給龍克斯，就可以換取分數和用來兌換昆蟲禮物。同時，7 月第二個星期六將有夏季釣魚大會，上次春季釣魚大會沒有參加的玩家，屆時記得不要錯過。

《動物之森》夏季設定

《動物之森》的遊戲時間是跟從現實，所以夏天時白晝的時間會延長，到晚上 8 點才完全天黑；狸克也會覺得炎熱，因此終於打開服務處的風扇；最有趣的是，8 月時，如果玩家在戶外長時間曝曬，皮膚將會變黑，所以大家要小心，記得「塗防曬」才出門口。

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