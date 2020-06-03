【動物之森／動物森友會】攻略｜6月魚類圖鑑、物價　鯊魚來襲！

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【動物之森】（Animal Crossing／動物森友會）攻略，北半球到 6 月時，大海將「掛上」鯊魚旗，玩家可以釣到 4 種鯊魚，而且每條的賣出價都偏高，只要看到背鰭基本上下釣就沒錯了。馬上為大家帶來 6 月魚類圖鑑、捕捉位置，以及各種魚類的物價（賣出價）。

鯊魚致富之路

由於 6 月加入了蚊子，令自製蠍子島的效率進一步下降，因此由 6-9 月北半球玩家建議在大海釣鯊魚賺鈴錢。同時，哩數旅行卷也將有機會前往「鯊魚島」，大量刷新鯊魚讓玩家釣滿背包。鯊魚賣給俞司廷的價格高達 22,500 鈴錢，以出現機會來計算，有著不錯的回報率。

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《動物之森》6 月魚類圖鑑（北半球）／全 55 種，14 種為 6 月新加入品種，依賣出價高至低排序：

+51
+50
+49

鯊魚背鰭：

4 個品種的鯊魚在大海的魚影，都和一般的魚影不同，不用根據魚影大小分辨，只要看到魚影有背鰭，就將會是鯊魚或吸盤魚，5 分 1 的機會釣到價值 8000 鈴錢以上的鯊魚，因此看到背鰭就下釣吧。

五彩鰻特有魚影：

五彩鰻的魚影也有其特色，魚影細長，而且在海中游泳的姿態呈「S」狀，也是一望影子就能分辨出的品種。

將在 7 月於北半球消失的魚類：

釣魚的基本需知：

魚類出現的地區分有：河川、池塘、懸崖上、出海口、大海、碼頭6類。當中河川、池塘及大海不難理解

懸崖上：高地瀑布附近，除了指瀑布上的水池今集也包含了第二階的地區

出海口：河川出大海的區域

碼頭：棧橋位置

必需要注意當中的碼頭及懸崖上，要刷新魚類都是非常困難。因此，想釣到目標，最直接就是準備大量的魚飼料來刷新。魚類也有著不同的出現時間帶，釣目標前要留意。

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