The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 全槍械入手方法一覽

【The Last of Us 2 最後生還者2 攻略】PS3上評價最高的遊戲之一《The Last of Us》最後生還者，PS4續集《The Last of Us Part II》已經推出，宅民黨現製作一系列攻略，助大家在後啟示錄美國廢土中求生，以下為遊戲中所有槍械入手方法。

和上一集一樣，《The Last of Us Part II》中很多戰鬥都是非必要，玩家可以嘗試潛入到達過關位置開門過版；但當然戰鬥也是一個選擇，而且遊戲也會有一部份強制戰鬥。玩家一開始就會有一定程度的武裝，但一些強力武器需要在指定位置拾取，一旦錯過就會令戰鬥變得十分困難。以下為遊戲中全武器列表及取得章節，各武器詳細位置及取得流程請見另文圖集。

艾莉 Ellie：

半自動手槍：初始武器

獵槍（栓動式來福槍）：初始武器

左輪手槍：完成章節傑克森市後自動獲得

泵動式散彈槍：在西雅圖第一日關卡的自由探索環節（市區）中，在銀行金庫獲得。

The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 艾莉泵動式散彈槍入手方法

閃光彈（煙霧彈）：在西雅圖第一日關卡的自由探索環節中在WLF的秘密基地拾取（拾取後才能自己製作）

The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 閃光彈（煙霧彈）入手方法

地雷：在西雅圖第一日關卡章節中用垃圾箱爬上公寓拾取（拾取後才能自己製作）

The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 地雷入手方法

弓：在西雅圖第二日關卡「希爾奎斯特」前進到一定位置時劇情自動獲得

滅聲衝鋒槍：在遊戲尾段關卡「聖塔芭芭拉」中劇情自動獲得

+ 4 + 3 + 2

艾比 Abby：

軍用手槍：初始武器

半自動步槍（來福槍）：初始武器

狩獵手槍：在西雅圖第一日章節中開啟夾萬獲得

The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 狩獵手槍入手方法

雙管散彈槍：在西雅圖第一日章節中進入隱藏房間獲得

The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 雙管散彈槍入手方法

十字弓：在西雅圖第二日章節「沉船」中自動獲得

火炎噴射器：在西雅圖第二日中，有兩隻循聲者的房間中拾取

The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 火炎噴射器入手方法

+ 2

獲得所有槍械後可獲得成就「槍械專家」。