PS5體積傳大PS4一倍更有神秘細節？Sony露玄機主機、遊戲有幾貴？

【PS5 / PlayStation消息/傳聞】Sony（索尼）新一代遊戲機PS5至今只露了基本規格功能，一眾Fans等得心癢癢。最新消息指出，PS5外形原來與之前傳聞不同，而且比PS4 Pro大一倍！而且Sony漏口風，PS5主機和遊戲都不便宜？

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(PlayStation)

之前有傳PS5有「Deep V」深坑造型，亦有傳充滿未來科幻感。

↓↓↓ PS5傳聞造型 ↓↓↓

+ 17 + 16 + 15

不過俄羅斯遊戲媒體GameMag引述PS5遊戲開發人員表示，PS5「真正」設計更為傳統，是帶有圓角的「盒子（BOX）」，估計是傳統正方造型。而且，PS5體形更比PS4 Pro大，足足比PS4 Pro厚一倍。

那麼……PS5會是這個樣子嗎…… ↓↓↓

其實PS4 Pro已算較大型主機，如果比PS4 Pro厚一倍……嗯，真的難以想像。另外，報道提到PS5還有一個未披露的「獨特細節」，但暫未有詳細解說。

PS5主機、遊戲都貴？

雖然PS5至今仍未公布售價，但相信價格未必便宜。SIE（Sony Interactive Entertainment，索尼互動娛樂）總裁Jim Ryan接受GamesIndustry訪問時明言，目標是為玩家提供「最佳價值」，「不一定是最低價格」，例如遊戲數量、質量等。

I think the best way that we can address this is by providing the best possible value proposition that we can. I don't necessarily mean lowest price. SIE總裁Jim Ryan

至於遊戲價格，Jim Ryan說隨着開發商朝更逼真視覺效果方向推進，PS5遊戲製作成本會更昂貴。雖然他認為開發成本不會大幅增加，但是否意味PS5遊戲售價可能會提高呢。

↓↓↓ 最新傳聞 PS5 遊戲名單↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

↓↓↓ 已正式公布的PS5遊戲 ↓↓↓

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資料來源：gamingbolt、gamesindustry

PS5售499美元起？

根據早前公布的PS5規格，包括8核心Zen2 CPU、超高速SSD、集成定制I/O系統，支持光線追蹤的定制AMD GPU，以及3D聲效等，已知PS5成本高。更有外國零售商在網站列出的PS5價格，高達6,989丹麥克朗（港幣約8000元），比PS4首發價（約3000元）貴近2倍。

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雖然Bloomberg彭博引述PS5遊戲開發人員透露，PS5售價可能在499至549美元（港幣3687至4255元），但售價也不能說是便宜。

彭博又引述消息人士表示，由於估計PS5高昂價格會影響需求，會減少PS5主機初期生產量。未知會否因此導致缺貨呢？

PS5手掣售價及發售日疑曝光！打平PS4

手掣一向是PS系列較常需要更換的配件，由於外界一直盛傳PS5主機價格將會較PS4首發價（約3000元）更貴，售499至549美元（港幣3687至4255元），亦比目前的PS4 Pro更貴，PS5手掣「DualSense」價格會否也跟隨上漲呢？

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↓↓↓ PS5手掣「DualSense」外形及功能 ↓↓↓

經常報道PS5消息的Twitter用戶「Iron Man」近日爆料稱，「DualSense」會在2020年11月20日在北美、加拿大、歐洲和英國上市，零售價則有以下4種。

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↓↓↓ PS5「DualSense」售價傳聞 ↓↓↓