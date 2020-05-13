【新冠肺炎】吉卜力美術館線上遊　宮崎駿動畫經典場面免費任看

新冠肺炎COVID-19持續蔓延，旅遊業大受打擊，多個景點也被迫關閉。東京三鷹之森吉卜力美術館則推出「休館中特別企劃」，讓市民在網上也能免費參觀，鼓勵大家留在家中抗疫。

東京三鷹之森吉卜力美術館也不例外，「休館中特別企劃」中，他們開設的 YouTube 頻道「三鷹の森ジブリ美術館 GHIBLI MUSEUM, MITAKA」。（florencefrog＠instagram）

疫症持續蔓延，多個旅遊景點被迫關閉，不少博物館也在網上免費「開放」，市民安在家中，也能欣賞藝術品，東京三鷹之森吉卜力美術館也不例外，「休館中特別企劃」中，他們開設的 YouTube 頻道「三鷹の森ジブリ美術館 GHIBLI MUSEUM, MITAKA」，首次把館内的導覽片段放到YouTube上，讓大家在家中也能免費觀看，猶如置身現場。

位於美術館1樓的常設展示室，展出吉卜力動畫的原理、原始動畫片段及重現製作工作室的環境。（影片截圖）

現時，YouTube頻道只有五條影片，並由吉卜力美術館職員擔任導賞員，帶領觀眾參觀。影片中，導賞員帶觀眾走訪不同角落，如美術館的接待處，仰望是天花上的壁畫，宮崎駿筆下多個經典角色都在畫中，如《龍貓》的貓巴士與《魔女宅急便》的琪琪等，又如位於美術館1樓的常設展示室，展出吉卜力動畫的原理、原始動畫片段及重現製作工作室的環境，更可看到歷年來吉卜力作品的原稿。

影片中更可看到歷年來吉卜力作品的原稿。（影片截圖）

三鷹之森吉卜力美術館位在「井之頭恩賜公園」的西園內，整座建築物都被綠色的藤蔓植物包圍著，重現多個宮崎駿動畫中的經典場面，成人門票大約港幣二百元，是不少旅客到東京的必到景點，是次美術館推出的免費「休館特別企劃」，實在不能錯過，發言人更指會不定期推出更多影片，令人十分期待！點擊看更多美術館景點：