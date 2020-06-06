Switch 3折買Game｜Capcom MH﹑洛克人ZX﹑BIO限時優惠　PS4有份

遊戲動漫
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【Switch、PS4遊戲限時特價】暑假未到，CAPCOM 已提早推出夏日折扣活動，PS4 和 Switch 玩家都能享受到最高 3 折優惠，入手多隻大熱作品，包括《Monster Hunter World：Iceborne》﹑《Biohazard RE：3》﹑《洛克人 ZERO / ZX 傳奇合輯》等。

Capcom 減價作品

Capcom 今次減價的地區在日本，所以大家入手折扣遊戲時，PS4 和 Switch 都要先轉到日本 Store，才能看到相關的減價。大熱作品《Monster Hunter World：Iceborne》低至 6 折 2,665 日元（約 $189）就能入手，剛推出兩個月的《Biohazard RE：3》也首次減價，75 折 5,318 日元（約 $377）買到。Switch 遊戲方面，神級捲軸遊戲《洛克人 ZERO / ZX 傳奇合輯》也推出 75 折優惠（2,718 日元／約 $193）。話不多說，想知還有什麼 Capcom 遊戲減價，即睇以下圖輯：

↓↓↓Capcom Switch 減價遊戲↓↓↓（6 月 3 日至 16 日）

+22
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↓↓↓Capcom PS4 減價遊戲↓↓↓（6 月 5 日至 16 日）

+8
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資料來源：Capcom

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