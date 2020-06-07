Switch《世界遊戲大全51》免費版上架包四款遊戲　可與正式版連動

日本任天堂預定 2020 年 6 月 5 日起在 Nintendo Switch 主機上推出，繁體中文版也將同步上市的小遊戲合輯《世界遊戲大全51》（世界のアソビ大全51），為配合遊戲上市，官方宣布將同步推出一個收錄本作四種小遊戲的「口袋版」讓玩家們免費下載試玩。

《世界遊戲大全51》為一款讓玩家們可以將 Switch 主機平放當作遊戲盤，輕鬆享受包括「德州撲克」等全球 51 種桌上型遊戲，還可以跟朋友連線對戰的遊戲合輯。而在這次的口袋版中，將會先收錄包括「西洋骨牌」、「四子棋」、「大富豪」與「軌道車」四種小遊戲，讓玩家們可以不限次數免費暢玩！

此外，本次口袋版還將會支援區域連線（但無法網路連線）以及與正式版之間的連動（也就是只要有一個人拿正式版，體驗版的玩家們就可以暢玩所有對戰遊戲），玩家們到時可以先來下載口袋版試玩看看，再來決定是否要入手正式版收藏遊玩。

即睇《世界遊戲大全51》桌上遊戲：▼▼▼

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即睇《世界遊戲大全51》卡牌遊戲：▼▼▼

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即睇《世界遊戲大全51》運動遊戲：▼▼▼

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即睇《世界遊戲大全51》其他遊戲：▼▼▼

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即睇《世界遊戲大全51》單人遊戲：▼▼▼

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