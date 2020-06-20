The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 艾莉精準訓練手冊入手方法

【The Last of Us 2 最後生還者2 攻略】PS3上評價最高的遊戲之一《The Last of Us》最後生還者，PS4續集《The Last of Us Part II》已經推出，宅民黨現製作一系列攻略，助大家在後啟示錄美國廢土中求生。以下為精準訓練手冊入手方法。

全能技一覽及推薦優先學習技能：

The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 全技能一覽及推薦優先技能

The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 全訓練手冊入手方法

精準訓練手冊入手方法：在西雅圖第2日的章節「希爾奎斯特」中，打完第一波敵人、解完斜坡+垃圾箱的puzzle後來到一個小區，區內有一家便利店（紅色布幕寫有Beer字樣）。店裡地板有個洞可跌落地庫（有兩隻跛行者），穿過地庫爬上2樓，訓練手冊在2樓地上（按圖放大詳細）：

+ 10 + 9 + 8

精準的技能大都和瞄準速度有關，對潛行玩法來說幫助不算太大，當然對正面駁火時會是很好的提升。另外是第四級的「閉氣」相當好用，能大大提高用弓箭和獵槍在遠距離爆頭殺敵的準繩度，不過要去先學會前3級的技能才能學到閉氣，優先度不及其他解鎖製作物品的技能來得高。