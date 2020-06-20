The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 艾莉爆裂物訓練手冊入手方法

【The Last of Us 2 最後生還者2 攻略】PS3上評價最高的遊戲之一《The Last of Us》最後生還者，PS4續集《The Last of Us Part II》已經推出，宅民黨現製作一系列攻略，助大家在後啟示錄美國廢土中求生。以下為爆裂物訓練手冊入手方法。

全能技一覽及推薦優先學習技能：

The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 全技能一覽及推薦優先技能

The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 全訓練手冊入手方法

爆裂物爆裂物訓練手冊入手方法：在西雅圖第2日的章節「尋找諾拉」（離開劇院去醫院找諾拉）開始不久，穿過天橋底後左手邊可以爬上貨車頂進入隱藏房間，訓練手冊就在裡面的睡房床上（按圖放大詳細）：

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如果錯過了這裡，在同章節尋找諾拉較後的部份，穿過公園和打完幾波傷疤之後，會在開門時被一個粗壯人類敵人抓住；過完這一波之後會來到一棟破爛的建築內部，在此建築內也可入手此訓練手冊：

+ 5 + 4 + 3

爆裂物是遊戲中的高殺傷力道具，是面對較強的感染者時之重要手段。第一級的「製作爆炸箭矢」要最優先學習（威力高又可以扮Rambo，必學），第2級的改良地雷也很建議優先習得；餘下的4招技能也十分好用，如果你玩法本來就用爆炸物比較多（explosion!!），投資下去就沒錯了。