PS5 發布會回歸 6月12日 香港凌晨網上公開 首發及開發中遊戲陣容

【PS5 網上發布會 6月12日回歸】索尼 PlayStation 5 網上發布會,早前因美國局勢延期。最新消息,已定於香港時間6月12日星期四凌晨4AM回歸!各位香港玩家別忘記612這重要日子呀!

相關報導:PS5 發布會延期舉行 Sony讓路:「有更重要聲音要被聽到」

究竟最早公開的Deep V 深坑機身設計是真是假?

↓↓↓PS5開發機Deep V 機身設計專利圖曝光↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

相關報導:PS5開發機內部設計圖曝光 奇特Deep V設計有原因實機會否沿用?

早前已經有外媒傳出,PS5發布會的新日期將會非常之近(原文為Very Soon),6月9日,大型遊戲媒體IGN的報導,他們在PS的Twitch廣告中,截取了一張圖片,PS5網上發布會將重新安排於香港時間6月12日星期四凌晨4AM!

果然,不出一小時,PlayStation 官方 TWITTER 已刊出消息!(連結)

SIE Senior Director Sid Shuman 還有新的網誌上提到,當日直播將全線只是使用1080p/30fps的高清畫質作網上直播,但真正在PS5上把玩時,將升級為更精細的4K畫面!而同時他提醒大家要準備用耳機去睇直播,因為聲效方面亦將有升級享受,但未知是否跟傳聞中的3D聲效有關。同時又會繼續同你「睇真D」主機SPEC及新一代DualSense手掣真身。

另外,Sid表示當晚除可以看到所有跟機遊戲,更會公開開發中PS5 GAME新作陣容(傅聞中多達38款),英文原文更劇透了:first look at the games you’ll be playing after PlayStation 5 launches this holiday,換句話說PS5將可以在2020年聖誕新年期間玩到!但大家有無留意,其實信中並沒提到612要公開PS5主機真身、定價、發售日期……怕且未來還會有其他發布會……(原文連結)

↓↓↓ 相關圖輯:PS5 38款首輪發布遊戲名單曝光 ↓↓↓

+ 3 + 2

↓↓↓ PS5主機新渲染圖 ↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

↓↓↓ PS5手掣「DualSense」外形及功能 ↓↓↓