【PS5】Demon's Souls惡魔靈魂PS5重製 魂系遊戲原點終於等到重製

【PS5】PS3的經典動作遊戲《Demon's Souls》惡魔靈魂（惡魔之魂）正式公布將在PS5上推出重製版。

一眾黑魂Fans及From迷現在終於得償所望！最近的PS5發布會中正式公開了《Demon's Souls》；雖然目前只公開了宣傳影片而沒有Gameplay畫面，但至少從官方的描述中確認了今次並非是單純的高清化而是重製（Remake）。

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據PlayStation官方影片描述，開發團隊將會重新建構（rebuilt）遊戲並加入新的「斷裂模式」（Fractured Mode）以及光線追蹤技術；亦提到遊戲將有忠實（fidelity）及FPS重視（frame rate）兩個畫面模式可選擇。

影片還原和致敬了不少原作的開場動畫（後文有逐格對比），高塔騎士、火焰潛伏者、風暴王、龍神等原作Boss都粉墨登場，魂Fans看了真是心情激動。

為不知道的讀者們解釋一下本作為何令人如此興奮：《Demon's Souls》惡魔靈魂（亦作惡魔之魂）是現時大受歡迎的動作遊戲系列《黑暗靈魂》Dark Souls系列的精神前作；另外《Bloodborne》血源詛咒這隻PS4史上評價最高的遊戲之一亦可說是由黑暗靈魂系列派生而成，因此可說《Demon's Souls》就是黑暗靈魂和血源詛咒的前身。

亦因為黑暗靈魂和血源詛咒的成功，不少遊戲都仿傚它們的模式，形成了所謂「魂系」（Soulslike）遊戲類別，例如Bandai的《Code Vein》、早前在Steam很紅的《Remnant》都是魂系遊戲。

《Demon's Souls》由Sony旗下的Japan Studio和From Software聯手開發並在2009年PS3獨佔推出。但此後本作就不曾高清化或移植過去任何其他平台，因此玩家都對此的高清化或重製甚為期待；之前亦曾經傳出《Demon's Souls》將會在PS5上高清化/重製的消息。如今黑魂Fans（包括筆者）終於等到神作重製，反應就是5個字「我好興奮呀」。

順便貼一個當年的PS3原版cinematic給大家作對比：

逐格對比：

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必須一提的是今次重製並不是和From Software而是和Bluepoint Games合作，熟悉遊戲的朋友會知道他是專攻移植和重製的工作室，廣受好評的《汪達與巨像》PS4重製版Shadow of the Colossus亦是經他們之手，雖然不是From親自操刀有些可惜（在忙著做Eldenring吧）但亦令人頗有信心。

遊戲發售日未有公布，但就筆者個人而言，單是這隻重製就已經是PS5的存在和購買理由，不論說什麼都是必買必玩。