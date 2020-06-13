夢想製作Dark Souls但沒被聘用　真鐵粉不放棄花6年自製同類遊戲

遊戲動漫
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Dark Souls黑暗靈魂系列相信不少機迷都玩過，甚至成為死忠Fans，永遠追隨FromSoftware及宮崎英高，不時在家偷偷做出「讚美太陽！」的姿勢。不過大概也未及這位日本玩家狂熱：

一位名為 rightkamo 的日本人近日發布一款自己製作的「Souls Like」類型遊戲《NOSE》，放在 freem 網站上供人免費下載遊玩。遊戲無論世界觀、風格、介面設計、角色動作等都似足 Dark Souls，小至推門動作、重擊的節奏都似模似樣。

之所以這樣像 Dark Souls 卻是有原因，原來 rightkamo 在6年前曾面試入職 FromSoftware 但落選沒有被聘用。一直夢想是參與 Dark Souls 製作的 rightkamo 沒有放棄，於是在6年間用 Unity、Blender、3Dcoat、C# 編程等，自己一手一腳研發出《NOSE》，並說「無論如何也不會放棄製作 Dark Souls 的夢想」。

rightkamo 貼出 Fromsoftware 面試落選通知信件（Twitter@rightkamo）

玩 Dark Souls 的玩家都培育了一種面對困難（You Died）不屈不撓的精神，不過像 rightkamo 那樣堅毅6年確實也很難得，未知 FromSoftware 或宮崎英高看到會否也給他多一次面試機會呢。

《NOSE》遊戲截圖：

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