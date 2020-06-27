砌高達要有！模型工具收納神器！迷你組合櫃整頓刀鉗油筆有條不紊

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

模型工作枱格局多數都有以下元素：膠墊、插滿工具的筆筒和放塗料油漆的層架。如果收納方式過於鬆散，忙碌工作後一片凌亂，原先分類好的工具錯置，下次取用便容易丟失，白費收納功夫。收納得太緊密、「架生」盡放於抽屜中，攞起上來又不夠方便就手。韓國桌面收納系列「Artty Station」可能帶給你整齊企理又方便的模型製作環境。

韓國開發、日本公司ROA International代理的模型工具收納系列Artty Station，幫助模型迷整理好種類繁雜的眾多工具，而又不失方便。Artty Station的最高級的組合稱為「Opera」，睇相都覺「墟陷」！（點擊放大圖片細睇）：

模型「架生」不再到處亂擺，便能騰出更多空間來製作模型，成張枱面也變得企理（點擊放大圖片細睇）：

由上圖可見，Artty Station的最高配組合「Opera」基本上係一set組合櫃，由多個收納不同工具的部份組成 。鉗、挫刀、貼紙鑷、砂紙、滲線液、溶濟、塗料、噴漆、上色筆掃等數得到的工具，都各有收納方案（點擊放大圖片細睇）：

+4
+3
+2

Artty Station收納架分類仔細，迎合瓶樽不同形狀同大小、筆掃桿不同粗幼，井井有條地放在觸手可及的易取位置。甚至設有調色盤、未剪模件擺放區、組裝說明書架、有燈的小型噴漆上色區，認真周到（點擊放大圖片細睇）：

Artty Station系列除了Opera外另有多種款式，像Concert是可摺疊的組合櫃，關上後頗為玲瓏骨繳。全木造關係，Artty Station系列定價算進取，由39,600至至54,780日圓（港幣2,800多至3,900多元）不等。

Concert是可摺疊的組合櫃，關上後外觀骨繳：

Artty Station系列一覽：

影片簡介：

資料來源：Artty Station

Q版 鐵甲萬能俠 三一 金剛飛天鑽可愛變身 Unbox永井豪機械人盒蛋
旺角玩具展 即睇有乜筍貨！高達 幪面超人 EVA 龍珠 迪士尼公主
LEGO Super Mario追加四種換裝道具！積木都可以噴火飛天爬牆？
香港品牌EVA 2號機 Figure　48處全可動豐富武裝 插入栓可打開
Ubi英雄傳 Ubisoft Heroes Q版公仔預購始動 賤兔爆笑扮特工
鬼滅之刃一番賞第二彈推出　Last One賞戰損富岡Figure塗裝極精緻
動物之森｜逾30款動森原創周邊家品　Nintendo TOKYO網店有得賣！
超級One Piece迷爸爸超多模型悉心佈置　太宅怕失禮反被兒子激勵
Super Mario一番賞推出家品系列　害羞幽靈樽、星星風扇超想要！
《Pokemon》傻鴨1：1等身大毛公仔　日網限定即日開訂
《龍珠》IMAGINATION WORKS 孫悟空　點只9吋放大版S.H.F 咁簡單
【試玩／素組】高達 HG Beyond Global Gundam 幼腰超可動RX-78-2
高達開箱玩 Metal Robot魂天狼王型高達巴巴托司 骨骼精奇夠惡辣
日清合味道杯麵出1:1組裝模型！3D細緻分色麵餅配料有得砌無得淥
老婆禁買高達模型．日本Gundam迷如何以一餐麥記瞞天過海？
幪面超人 IXA 真骨雕SHF 及 CSM belt 變身腰帶 香港行貨點買？
RG 8號機α？6號機？RG 初號機新同伴會係邊款？
開箱玩 魔神英雄傳 七魂之龍神丸 NXEDGE STYLE 龍蒼丸 龍戰丸
《龍珠》電風扇扭蛋即將推出！透明四星球勁吸引　遲早出齊七套？
福音戰士EVA初號機超型筆電、HDD及滑鼠 「家電補完計劃」再臨！
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。