模型工作枱格局多數都有以下元素：膠墊、插滿工具的筆筒和放塗料油漆的層架。如果收納方式過於鬆散，忙碌工作後一片凌亂，原先分類好的工具錯置，下次取用便容易丟失，白費收納功夫。收納得太緊密、「架生」盡放於抽屜中，攞起上來又不夠方便就手。韓國桌面收納系列「Artty Station」可能帶給你整齊企理又方便的模型製作環境。

韓國開發、日本公司ROA International代理的模型工具收納系列Artty Station，幫助模型迷整理好種類繁雜的眾多工具，而又不失方便。Artty Station的最高級的組合稱為「Opera」，睇相都覺「墟陷」！（點擊放大圖片細睇）：

模型「架生」不再到處亂擺，便能騰出更多空間來製作模型，成張枱面也變得企理（點擊放大圖片細睇）：

由上圖可見，Artty Station的最高配組合「Opera」基本上係一set組合櫃，由多個收納不同工具的部份組成 。鉗、挫刀、貼紙鑷、砂紙、滲線液、溶濟、塗料、噴漆、上色筆掃等數得到的工具，都各有收納方案（點擊放大圖片細睇）：

+ 4 + 3 + 2

Artty Station收納架分類仔細，迎合瓶樽不同形狀同大小、筆掃桿不同粗幼，井井有條地放在觸手可及的易取位置。甚至設有調色盤、未剪模件擺放區、組裝說明書架、有燈的小型噴漆上色區，認真周到（點擊放大圖片細睇）：

Artty Station系列除了Opera外另有多種款式，像Concert是可摺疊的組合櫃，關上後頗為玲瓏骨繳。全木造關係，Artty Station系列定價算進取，由39,600至至54,780日圓（港幣2,800多至3,900多元）不等。

Concert是可摺疊的組合櫃，關上後外觀骨繳：

Artty Station系列一覽：

影片簡介：

資料來源：Artty Station