Metal Slug Code J 越南大戰系列正式授權手遊新作 還原度相當高

《Metal Slug Code J》手遊沿自SNK《Metal Slug》（中譯：越南大戰／合金彈頭）橫向過版射擊遊戲系列。這套燴炙人口的經典，近年都只得一些非動作類衍生作品，今次又是甚麼類型？

《越南大作戰 代號：J》（Metal Slug Code: J）近日於騰訊發布會「Spark More 騰訊遊戲年度發布會」現身，屬SNK正式授權的《Metal Slug》手遊新作，相信正是SNK早前發表過，表示將會有多款《越南大戰》系列新作，包括正統續作和手遊的其中一款。

本作由騰訊旗下的天美工作室開發，目前已公開了一條宣傳影片；官方表示老玩家耳熟能詳的Metal Slug元素都會再現，首先Marco、Eri、Tarma、Fio等四位經典主角自然少不了（筆者個人最愛Fio），另外坦克車、駱駝等各種載具當然也會登場。其中見到不少系列經典場面，如Metal Slug第一集第一關的叢林、道中的直升機、第一關的Boss、Metal Slug 3的螃蟹坦克等都原汁原味重現。（按圖放大對比）

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撇開是否信得過騰訊的問題，單從目前發布的影片及圖片來看本作的美術著實不錯：《越南大戰》系列原為Pixal Art 像素美術，天美工作室則以類似Unity感覺的3D製作，雖然個人比較傾向2D/像素美術，但團隊亦算相當傳神地還原了原作的色調和風格。只是系統方面，對手遊始終不敢抱太大期待，課金抽蛋、VIP等級、城鎮建設、角色育成、界限突破……這些常見手遊系統不知道會加多少進去；其實老粉們只想好好的玩正統Metal Slug過版續集，沒有想要其他綑綁式課金玩法；無奈這類單機作品沒賺頭無人製作，fans也只好硬食。

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遊戲上市日期未定，如有興趣可留意其官方網頁。