3A遊戲開發成本不斷增加但價格不變　前PS高層表示難以維持下去

前PlayStation高層Shawn Layden最近在Gamelab Live活動中接受訪談時，揭露他對於「3A 遊戲」這個商業模式的想法，而他認為這種模式可能難以繼續維持下去。他表示，目前產業中的共識，就是每當主機進入新的世代之後遊戲的開發成本將會提高一倍，而這個模式並不能持續下去。

Layden表示，在遊戲發展初期，全世界一些較為龐大的作品在開發成本上也只有100多萬美元而已。至於現在，大部分的3A遊戲都動輒8000萬到1億5000萬美元，而這甚至還不包含隨之而來的行銷費用。他認為，遊戲產業不應該繼續朝著這個方向繼續發展下去了。

Layden說：「我並不認為，到了下一個世代中，你還能將這些數字再次乘上兩倍，然後認為這樣能夠有所成長。」他表示「我想這個產業整體都需要稍微放慢腳步，然後想想『好吧，我們要打造什麼？玩家期待的是什麼？我們想說的故事該以什麼樣的方式呈現，該如何講述需要講的故事？』」

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即使3A大作的開發成本仍然不斷持續成長中，但遊戲在定價上卻已經維持了好幾個世代。Layden指出，「打從我進入這個行業開始，遊戲的價格就是59.99美元，但遊戲的開發成本已經成長了將近十倍之多。」他表示「如果在價格上沒有足夠的彈性，但成本仍然不斷上升，那這個模式的難度勢必也會越來越高。我想接下來的遊戲世代中，也會看到成本和價格之間的碰撞。」

他非常樂見3A遊戲產業回歸到開發一些在12到15小時內能夠完成的遊戲上，讓更多玩家實際將遊戲全破，也能讓開發者們展現出更加豐富的創意，Layden表示，「這樣能夠讓我實際玩完更多遊戲。就像那些精雕細琢的文學作品或電影一樣，將最大的重點放在如何帶給玩家們更加緊密且完整的遊玩內容上。」

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然而，市調分析團隊NPD的分析師卻Mat Piscatella指出，這個模式可行的先決條件，就是要先讓『訂閱式服務』蓬勃發展，因為一款10到15小時的遊戲在銷售上通常難以撐起2到3年的開發預算。

Layden 也不是第一位出面表示3A遊戲模式難以持續的業界人士。在2012年時，《刺客教條3》製作人Alex Hutchinson就曾經表示遊戲產業對於3A遊戲的追求代表著一種「持續成長的隱憂」。就因為如此，Alex Hutchinson也表示他希望3A遊戲能徹底消失。Hutchinson之後自己創立了遊戲工作室Typhoon Studios，並獨立開發了《野蠻星球之旅》（Journey To The Savage Planet‎），一款內容長度大小適中，頗受好評的單人冒險遊戲。

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