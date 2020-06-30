遲早有《魔物獵人M》？ Capcom股東大會透露「芒亨」系列新作玄機

Capcom在6月中舉行股東大會，透露了一些關於《魔物獵人》Monster Hunter系列新作的訊息。

受到新冠肺炎疫情影響，不少活動或大會都延期或改為線上型式，今次Capcom股東大會亦不例外，提供了線上參加的方式，股東可選擇不用親身到場亦可參與。

不過玩家關心的當然是《魔物獵人》Monster Hunter相關的情報，而股東中當然也不乏「芒亨」愛好者，在提問環節中就有股東問到「希望Capcom可以開發像是PSP上的魔物獵人一樣、中學生和高中生也可以遊玩享受的作品」（PSPの時にあったような、中高生が楽しめるモンハンを出してほしい。）；而Capcom的回答則是「已有計劃開發以中學生、高中生為目標客群的作品」（中高生向けモンスターハンターは開発を計画している）。

然而所謂「面向中高生的作品」到底是什麼則沒有進一步說明，但仔細一想，以前就會人手一部PSP，現在基本上可說掌機市場已全被智能手機取代；學生即使沒有PS4或Switch也肯定會有手機，因此Capcom說的「面向中高生的作品」很有可能就是一款手機遊戲；哪天Capcom弄個《Monster Hunter M》MHM出來也不足為奇。

另外也有股東問到Monster Hunter World會否登陸Switch，Capcom回答則是「沒有預定」。

新聞來源：https://ameblo.jp/nyantamomochan2/entry-12604939149.html