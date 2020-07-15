【動物之森／動物森友會／Animal Crossing】繼台灣故宮推出館藏版「我的設計」後，台灣林務局也捉住《動物之森》的尾巴，公開多款森林系「我的設計」的素材，讓玩家搖身一變成為森林護管員，把台灣森林的動植物帶到小島上。台灣產的木材也將變成壁紙﹑地板，玩家將可以用這些素材打造別具一格的森林木屋。

「集合啦！森活好友會」

台灣林務局以「集合啦！森活好友會」為主題，公開了四大類台灣森林元素的「我的設計」，包括：「里山動物」﹑「飲食之森」﹑「國產材木紋」和「林務局裝備」。「里山動物」和「飲食之森」都以林務局推出的年曆為原型，把山區出現的動植物，用「我的設計」的方式重現在《動物之森》上。石虎﹑五色鳥﹑月橘(葉)等，都是在香港較難看到，不妨透過這次機會認識更多牠們。

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化身森林護管員

台灣如發生森林火災，森林護管員會幫助救火，而他們的黃色製服也將會登陸在《動物之森》。台灣林務局設計的 5 種木紋壁紙和地牆極度像真，最適合想用木材裝飾房子的玩家下載使用。

資料來源：台灣林務局

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