動物之森｜《天空之城》機械人兵﹑上校名場景　DIY 下載放入島

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【動物之森】（動物森友會／動森／Animal Crossing）｜現在玩《動物之森》，不只要留意新活動的內容和玩法，喜歡裝飾和改造小島的玩家，更要留意 Twitter 上日本玩家的「我的設計」，他們分享的 DIY 設計的創意和精緻程度，每次都能令人驚嘆。今次要分享的，又是擁有大量粉絲的宮崎駿動畫電影系列，把《天空之城》的名場景在《動物之森》上還原。

《天空之城》機械人兵擱淺沙灘

《動物之森》提供的「我的設計」功能，玩家可以在畫板上設計地板、牆壁和面部圖案，雖然每張畫板的空間有限，但只要具有想像力和創意，好像所有東西都能出現在《動物之森》般。日本玩家（シャミ）在 Twitter 上分享了新創作的「我的設計」，把《天空之城》麥瑞勤上校檢視損壞的機械人兵的名場景再現，一共用 9 個不同的畫板圖案組成，更可以放在沙灘上陪「呂游」一起「擱淺」。

【動物之森／動物森友會】攻略﹑趣聞專頁（持續更新）

↓↓↓《天空之城》機械人兵﹑上校名場景（點圖放大睇）↓↓↓

資料來源：Twitter

除了《天空之城》外，Twitter 上也有很多其他的宮崎駿動畫電影系列的「我的設計」，當然包括大熱的《千與千尋》和《龍貓》等。「白龍」﹑「小千」﹑「無面男」﹑「次子」都可以在《動物之森》再現。

↓↓↓相關圖輯：《千與千尋》故事名場面分享（點圖放大睇）↓↓↓

+60
+59
+58

↓↓↓相關圖輯：《龍貓》名場面分享（點圖放大睇）↓↓↓

↓↓↓相關圖輯：「阿獺」出現條件﹑海洋生物圖鑑↓↓↓

+19
+18
+17

↓↓↓相關圖輯：金句王阿獺的名言（點圖放大睇）↓↓↓

+21
+20
+19
動物之森︱阿獺勒索帆立貝回贈至理名言　即睇金句有幾真實又黑暗
【動物之森／動物森友會】攻略｜「阿獺」出現條件及海洋生物圖鑑
【動物之森】貍克恤衫推出官方實體版！15款全新超靚周邊即將上架
【動物之森／動物森友會】攻略｜7月昆蟲圖鑑、物價！捉甲蟲王者
【動物之森／動物森友會】攻略｜7月魚類圖鑑、物價　釣瀕危蘇眉
動物之森│多款超靚高級和服免費下載　百年和服名店製動森限定版
【動物森友會/動物之森】解鎖限制　奇趣背後鏡頭 角色內衣防裸體
【動物之森／動物森友會】攻略｜捕蟲大會開催！組隊輕鬆拎高分
動森更新 | 動物之森 夏季免費更新！游水執海星．海洋系新家具
動物森友會 | 動物之森 香港玩家自製中學校服 真光拔萃JK回憶
【動物森友會／動物之森】駭客免費派傑克貓　越做越大組義工團隊
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。