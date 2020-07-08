【動物之森】（動物森友會／動森／Animal Crossing）｜現在玩《動物之森》，不只要留意新活動的內容和玩法，喜歡裝飾和改造小島的玩家，更要留意 Twitter 上日本玩家的「我的設計」，他們分享的 DIY 設計的創意和精緻程度，每次都能令人驚嘆。今次要分享的，又是擁有大量粉絲的宮崎駿動畫電影系列，把《天空之城》的名場景在《動物之森》上還原。

《天空之城》機械人兵擱淺沙灘

《動物之森》提供的「我的設計」功能，玩家可以在畫板上設計地板、牆壁和面部圖案，雖然每張畫板的空間有限，但只要具有想像力和創意，好像所有東西都能出現在《動物之森》般。日本玩家（シャミ）在 Twitter 上分享了新創作的「我的設計」，把《天空之城》麥瑞勤上校檢視損壞的機械人兵的名場景再現，一共用 9 個不同的畫板圖案組成，更可以放在沙灘上陪「呂游」一起「擱淺」。

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↓↓↓《天空之城》機械人兵﹑上校名場景（點圖放大睇）↓↓↓

資料來源：Twitter

除了《天空之城》外，Twitter 上也有很多其他的宮崎駿動畫電影系列的「我的設計」，當然包括大熱的《千與千尋》和《龍貓》等。「白龍」﹑「小千」﹑「無面男」﹑「次子」都可以在《動物之森》再現。

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