TGS 2020東京電玩展PS Store特價低至2折　精選30款抵玩遊戲佳作

遊戲動漫
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【東京電玩展/東京遊戲展 Tokyo Game Show 2020】今年TGS因疫情關係變為Online型式舉行，除了看各廠直播，多間日系大廠及PS Store上部份歐美遊戲都趁機大減價：

繼Summer Sale之後PS Store又大減價了，除了部份之前曾減過的作品，今次更帶來不少首次減價的佳作例如《十三機兵防衛圈》、《新櫻花大戰》等，亦包括一些近月新作如《刀劍神域 彼岸遊境》。減價遊戲連DLC等有數百項目之多，以下就精選當中的30款好玩或抵玩的佳作：

👇👇TGS 2020 PS Store特價！精選30抵玩佳作👇👇

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注意是次優惠時期至 2020.10.6 11:59 pm 結束

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