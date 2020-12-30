2020年20句台灣網絡潮語　時間管理大師你一定懂　我就爛是什麼？

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【潮語／網絡潮語／網絡爆紅／迷因】網絡其中一樣最有趣的事情就是各種迷因（Meme）和爆紅現像，而許多爆紅的迷因更會成為網民以至日常生活中常用的話語。台灣就有網站統計了2020年使用、搜尋最多的網絡潮語，看看有多少你見過，又有多少你懂得其意思吧。

此20個台灣網絡潮語由「DailyView網路溫度計」網站透過大數據統計平台「KEYPO大數據關鍵引擎」，調查了2020年中PTT、Facebook、Dcard等社交網站中最常被使用的流行語得出；因此如果較常去這些網站的話，或多或少都會見過這些潮語，畢竟台灣和香港的網絡生態都有不少相同之處。

點擊圖片放大看，20句2020年台灣網絡爆紅潮語：

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《DailyView網路溫度計》原文連結

同場加映：日本創意成語大獎

日本保險公司「住友生命」每年都會舉辦「創作四字熟語（成語）大賽」，每年都有很多充滿創意又能反映社會現象的作品脫穎而出。

即看日本創意成語大賞17個精選作品！👇👇

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睇全文：日本創意成語大獎出爐！疫下「醫師奮診」奪冠　有句作品關於香港

同場加映：2020年20句話秒得罪日本人

日本「一般社団法人21世紀学び研究所」早前在社交媒體上訪問1,000名日本市民，請他們分享一句不想在2021年再次聽到的「禁語」，統計後選出20句成為《日本流行禁句大賞》名單。

👇👇即按下圖看日本人2020年最討厭的20句說話👇👇

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